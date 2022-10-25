Cantık pide tarifi: Ustasından cantık (tatar) tarifi nasıl yapılır? Bursa usulü cantık pidesi hamuru yapılışı ve püf noktaları

Cantık pide, Bursa’ya özgür bir tür kıymalı pidedir. Bildiğimiz pidelere kıyasla daha ufak oluyor ve genelde hafta sonu kahvaltılarında tüketiliyor. Şehirde cantık fırınlarının önü pazar sabahları kuyruk oluyor. .

Evde hazırlayabileceğiniz cantık pidesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

CANTIK PİDESİ TARİFİ

Cantık pidesi malzemeler

5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 çay bardağı süt

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

İç harcı için:

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan

1 adet kapya biber

6 adet yeşil biber

2 adet domates

Çeyrek demet maydanoz

1 tatlı kaşığı karabiber

Yarım yemek kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

EVDE CANTIK PİDESİ YAPILIŞI

Derin bir kasede mayayı ılık su, süt ve şekerle karıştırıp birkaç dakika bekleyerek canlandırın. Yumurtanın sarısını daha sonra kullanmak için kenara alın. Yumurta beyazına, sıvı yağ ve tuzu da ilave edip mayaya ekleyin ve karıştırın. Un hamuru yoğuracağınız kaba alıp ortasını havuz gibi açın. Hazırladığınız sıvı karışımı una ilave edin ve gergin bir hamur elde edene kadar yoğurun. Nemli bir örtünün altında hamurunuzu 45 dakika kadar mayalandırın. Hamur mayalanırken kuru soğanı, biberleri ve domatesi küçük küpler halinde doğrayın. Maydanozu ince ince kıyın. Sebzeleri kıymayla birleştirin. Baharatları da ilave edip hepsini güzelce yoğurun. Mayalanan hamuru yumruk büyüklüğünde bezelere ayırıp elinizi yağlayacak ortası çukur kenarları yüksek olacak şekilde hamurları biraz açın. Hamurun ortasına kıymalı harçtan doldurun. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayıp fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizin. Ayırdığınız yumurta sarısını hamurların kenarlarına sürün. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin. Cantıklarınız 20 dakika içinde fırından çıkmaya hazırdır.

Biraz ılındıktan sonra servis edebilirsiniz.

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