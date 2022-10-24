Galacoş nedir, galacoş yemeği nereye ait? Bayburt galacoş yemeği (Galacoş Kebabı) tarifi nasıl yapılır?
Yeşil mercimek ile hazırlanan galacoş Bayburt, Gümüşhane gibi illerde sıkça yapılan tarif merak konusu oldu. Galacoş tarifi oldukça vitaminli ve doyurucu bir lezzet. Peki, Galacoş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Bayburt usulü galacoş tarifi... Bayburt galacoş tarifi nasıl yapılır? İşte 'Bugün ne pişirsem' diye soranlara en pratik ve leziz tarif...
Galacoş nedir, galacoş yemeği nereye ait?
Galacoş yemeği, Doğu Karadeniz bölgemizde bulunan Bayburt'a özel yöresel bir yemektir. Yoğurt, mercimek, kıyma ve tırnak pidenin mükemmel uyumu ile ağızda adeta lezzet şöleni oluşturur.
Bayburt yöresine ait, oldukça doyurucu ve bol proteinli bir tarif önerimiz var! Tarif doyurucu olmasının yanı sıra içinde kıyma olmasına rağmen ekonomik bir tarif. Çünkü oldukça bereketli ve evdeki malzemelerle hazırlayıp kalabalık sofralarınızda tüketebilirsiniz.
Bayburt Galacoş Tarifi İçin Malzemeler
200 gram dana kıyma
1 adet orta boy soğan
1, 5 su bardağı yeşil mercimek
2 yemek kaşığı domates biber salçası karışımı
Sıvı yağ
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber, pul biber
1 kase süzme yoğurt
4-5 yemek kaşığı tereyağı
3 adet tırnak pide
Bayburt Galacoş Tarifi Nasıl Yapılır?
Pideler minik minik doğranıp üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilir ve fırında kızartılır.
Kıymalı harç hazırlamak için ;soğanlar minik minik doğranır sıvı yağ ile tavaya alınır biraz pişirilir .
Üzerine salça ilave edilip kıyma eklenir.
Tuz baharatlar katılır.
Pişince üzerine haşlanmış yeşil mercimekler de eklenip biraz daha pişirip altı kapatılır.
Diğer taraftan süzme yoğurt su ile biraz sulandırılır.
Sarımsaklar içine rendelenir.
Fırında kızartılan pideler büyükçe bir borcam tepsi yada tabağın dibine dizilir.
Üzerine sarımsaklı yoğurdun bir kısmı dökülür.
Üzerine kıymalı harç eklenir en üste kalan yoğurt dökülür.
1 yemek kaşığı salça 2 yemek kaşığı tereyağında eritilir.
Yoğurdun üzerine dökülür. Sunuma hazır. Afiyet olsun.
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