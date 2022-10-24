Galacoş nedir, galacoş yemeği nereye ait? Bayburt galacoş yemeği (Galacoş Kebabı) tarifi nasıl yapılır?

Galacoş nedir, galacoş yemeği nereye ait?

Galacoş yemeği, Doğu Karadeniz bölgemizde bulunan Bayburt'a özel yöresel bir yemektir. Yoğurt, mercimek, kıyma ve tırnak pidenin mükemmel uyumu ile ağızda adeta lezzet şöleni oluşturur.

Bayburt yöresine ait, oldukça doyurucu ve bol proteinli bir tarif önerimiz var! Tarif doyurucu olmasının yanı sıra içinde kıyma olmasına rağmen ekonomik bir tarif. Çünkü oldukça bereketli ve evdeki malzemelerle hazırlayıp kalabalık sofralarınızda tüketebilirsiniz.

Bayburt Galacoş Tarifi İçin Malzemeler

200 gram dana kıyma

1 adet orta boy soğan

1, 5 su bardağı yeşil mercimek

2 yemek kaşığı domates biber salçası karışımı

Sıvı yağ

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber, pul biber

1 kase süzme yoğurt

4-5 yemek kaşığı tereyağı

3 adet tırnak pide

Bayburt Galacoş Tarifi Nasıl Yapılır?

Pideler minik minik doğranıp üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilir ve fırında kızartılır.

Kıymalı harç hazırlamak için ;soğanlar minik minik doğranır sıvı yağ ile tavaya alınır biraz pişirilir .

Üzerine salça ilave edilip kıyma eklenir.

Tuz baharatlar katılır.

Pişince üzerine haşlanmış yeşil mercimekler de eklenip biraz daha pişirip altı kapatılır.

Diğer taraftan süzme yoğurt su ile biraz sulandırılır.

Sarımsaklar içine rendelenir.

Fırında kızartılan pideler büyükçe bir borcam tepsi yada tabağın dibine dizilir.

Üzerine sarımsaklı yoğurdun bir kısmı dökülür.

Üzerine kıymalı harç eklenir en üste kalan yoğurt dökülür.

1 yemek kaşığı salça 2 yemek kaşığı tereyağında eritilir.

Yoğurdun üzerine dökülür. Sunuma hazır. Afiyet olsun.

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