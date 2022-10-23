Orjinal ravioli tarifi nasıl yapılır? Evde ravioli sosu,( İtalyan mantısı- Raviolone) ravioli püf noktaları ve ravioli iç harcı tarifi

Raviolone nasıl yapılır? Raviolone ne demek, nasıl bir ürün, hangi ülkeye ait? Raviolone nasıl bir yemek? Raviolone ve Ravioli aynı mı? Raviolone bir makarna mı? İşte bilgiler...

RAVİOLONE NEDİR?

'Mantı' kelimesi, Latince rapa'dan şalgam anlamına gelen İtalyanca rava'dan İtalyan lehçesinde "küçük şalgam" anlamına gelir.

Raviolone (İtalyan mutfağı): Ravioli ince makarna hamurunda saran bir dolguyu içeren bir makarna türüdür. İtalyada ravioli karel olarak kesilir. Ravioli Avrupa’nın, İtalya’dan başlayarak un mamülleri ile tanışması 14.yy da Marco Polo’ya kadar uzanmaktadır. Bu lezzet et suyu ve sosya servis edilmektedir. Ravioli yapımında genellikle sirke kullanılır. Kare yada dikdörtgen kesilen hamurlar iç malzemeleri ile buluşur.

Raviolon büyük bir kare veya yuvarlak mantıdır. Bu hamur çeşitli sebzeler, otlar, peynir, et veya kabuklu deniz ürünleri ile doldurulur. Daha küçük olan mantı gibi, çorba veya et suyu içinde açık olarak servis edilebilir. Raviolone isim olarak ve ürün olarak Ravioli yemeğine benzemektedir. Alt ve üst hamuru aynı kalınlık değildir.

Peki, ravioli nasıl hazırlanır? İşte, ravioli yapımı...

EVDE RAVİOLİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Hamuru için:

150 gram irmik

125 gram un

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Ravioli iç harcı tarifi için malzemeler

2 dilim balkabağı

2 yemek kaşığı lor peyniri

1 dal taze fesleğen

Tuz

Sosu için:

200 mililitre krema

1 çay bardağı balkabağı püresi

2 çay kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı labne peyniri

Üzeri için:

Rrendelenmiş parmesan peyniri

Taze fesleğen

Orjinal ravioli tarifi nasıl yapılır?

İç harcı için balkabaklarını fırında iyice yumuşayıncaya kadar közleyip bir kaba alın. Lor peyniri ve tuzu ilave edip püre haline gelinceye kadar karıştırın. Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kapta karıştırıp orta sertlikte bir hamur yoğurun. Hamuru un serpilmiş tezgahta merdane yardımı ile mantı hamuru kalınlığında açın.

Yufkadan 3x3 santimetre büyüklüğünde kareler kesin. Her karenin üzerine fırça yardımı ile yumurta akı sürün. Kare hamurların yarısının ortasına lor peynirli balkabağı püresi yerleştirin. Kalan boş hamurları üzerine kapatın. Kenarlarını iyice bastırın.

Bir tatlı kaşığı tuz ilave edilmiş kaynar suda ravioli’ler yumuşayana kadar yaklaşık 6-7 dakika haşlayın. Sosu için krema, balkabağı püresi, zerdeçal ve labne peynirini bir sos tenceresine alarak kaynatın.

Haşladığınız ravioli’leri servis tabağına alın. Üzerine sosunu ekleyin. Rendelenmiş parmesan peyniri ve fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

Ravioli püf noktaları

-Miktarları İyi Oranlayın.

-Hamur Açarken Un Kullanmayın. Ravioli yapımında en önemli malzeme undur ancak doğru aşamalarda. ...

-Yumurtanın Sarısını Kullanın.

-Haşlama Süresine Dikkat Edin.

-Kesicilerden Yararlanın.



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