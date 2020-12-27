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Gündem Canlı yayının sona erdiğini sanan 70'lik Ortaylı fena yakalandı
Gündem

Canlı yayının sona erdiğini sanan 70'lik Ortaylı fena yakalandı

Sunucu Cansu Canan Özgen'le Tarihçi İlber Ortaylı'nın yaptığı programın sonunda yayının bittiğini sanan Ortaylı "Maşallah, şuna bak." derken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 00:43:00 -

Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında İlber Ortaylı’yı konuk etti.

Cansu Canan Özgen’in sunuculuğunu yaptığı, İlber Ortaylı’nın konuğu olduğu Instagram canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı.

Yayının sonunda Cansu Canan Özgen, “hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere” dedi.

İlber Ortaylı ise Özgen’e “sağ ol” diye yanıt verdi.

Yayının sona erdiğini sanan Ortaylı, kapanmadan hemen önce “maşallah şuna bak” dedi.

Özgen ise Ortaylı’nın sözlerine gülerek “hocam” diye cevap verdi.

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