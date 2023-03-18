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Gündem Canlı yayında terör tartışması! Topsakal o maddeyi ifşa etti
Gündem

Canlı yayında terör tartışması! Topsakal o maddeyi ifşa etti

Canlı yayında DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Prof. Dr. İlyas Topsakal arasında PKK, YPG ve FETÖ tartışması yaşandı. Topsakal Ekmen'e 6'lı masanın mutabakat metninde yer alan o maddeyi hatırlatıp tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 23:44:00 -

Habertürk canlı yayınında 6'lı masanın mutabakat metnindeki o madde tartışma çıkardı.

Prof. Dr. İlyas Topsakal o maddenin teröre kapı araladığını belirterek, "Ben bir video paylaştım 85 milyon izlendi. Bunun sebebi şudur. Siz oturup politikalar metnin içinde Avrupa Birliği, PKK ve FETÖ ile ilgili bir madde var. Bunu sertleştirmeyelim ama o maddeyi çıkarıp söyleyeceğim. "Terörle mücadelede Birleşmi Milletler, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi uluslararası kurumlardaki belge ve yaklaşımları benimseyeceğim. PKK, FETÖ ve YPG'yi bu belgelerde nereye koyacaksınız. Bakın kardeşim, metin var orada siyasete filan çekmeye gerek yok. Şimdi siyasetçi metinlere bakar biz de metinlere bakarız. O metni açık ve net yazın o zaman sizinle tartışalım. Onaylama ya da onaylamama meselesi değil, YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyorlar mı? Maddeleri çıkartırsınız o zaman siz haklı olursunuz." dedi.

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