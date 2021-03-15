Canlı yayında parmak sallama gerilimi

Gazeteci Hadi Özışık Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu programda İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile tartıştı.

Özışık, "Müsavat Bey ben burada gazeteci olarak bulunuyorum.Biz sizi eleştirdiğimiz zaman burada parmak sallayarak yanlısınız yanlı diye işaret etmeyin. İktidar yanlısı demeyin bana. Söz beni iyi tanıyorsunuz. Ben gazeteciyim dediğim zaman böyle gülmeyin. Benimle bu şekilde konuşursanız olmaz. Ben size hakaret etmem." dedi.

Dervişoğlu, "Siz kendi işinize ya da düşüncenize göre konuşmayan birini görünce, saldırgan bir üslup takılıyorsunuz. Benim nezaketimi sorgulamaya hakkınız yok. ben size parmak sallamam." dedi.