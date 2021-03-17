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Gündem Canlı yayında 'kurucu babalar' kavgası
Gündem

Canlı yayında 'kurucu babalar' kavgası

Canlı yayında Hasan Öztürk, Atatürk ve İnönü için 'kurucu babalar' ifadesini kullanınca hukukçu Ömer Lütfi Avşar, tabiri Amerikanvari diyerek sert tepki verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 05:49:00 - 2021-03-17 05:52:17

Başak Şengül'ün CNN Türk'te sunduğu 'Akıl Çemberi' programının konukları, gazeteci Hasan Öztürk, gazeteci Hulki Cevizoğlu, avukat Ömer Lütfi Avşar ve gazeteci Melik Yiğitel'di.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 'kurucu babalarına' karşı mı çıkmış olacağım?"

Programda zaman zaman hararetli tartışmalar yaşandı. Hasan Öztürk, Ömer Lütfi Avşar'a "Ben sizin sözünüzü eleştirirken, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 'kurucu babalarına' karşı mı çıkmış olacağım?" ifadelerini kullanınca Avşar, "Bu çok yanlış bir yaklaşım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş babası ne demek? Bu nasıl bir tavır, bu nasıl bir söylem? Bunların hepsi canlarıyla mücadele vermiş insanlar." şeklinde karşılık verdi.

Bunun üzerine Öztürk, "Ömer Bey, 'kurucu baba' ifadesini siz bilmiyorsanız ben size daha ne anlatayım?" deyince Avşar, "Ben tüm ifadeleri biliyorum, ama usul esasa mukaddemdir. CNN gibi uluslararası niteliği olan ulusal bir kanalda konuştuklarımız kaybolmuyor." dedi. Hasan Öztürk, "Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti içerisinde söylenmez, bir devlet inşa edenler için kurucu babalar denir." ifadelerini kullandı.

"Felsefede de vardır"

Tartışma üzerine Hulki Cevizoğlu, "Ömer Bey orada bir sakınca yok, kurucu baba denmesinde. 'Kurucu baba,' sosyolojik bir ifadedir. Sosyolojinin kurucularına da 'Sosyolojinin Kurucu Babaları' denir. Felsefede de vardır." ifadelerini kullandı.

 

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