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Gündem Canlı yayında fenalaşmıştı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama
Gündem

Canlı yayında fenalaşmıştı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama

Siber Güvenlik Zirvesi toplantısında konuşurken fenalaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:51:00 - 2020-12-21 18:59:34
Canlı yayında fenalaşmıştı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Siber Güvenlik Haftası" nedeniyle düzenlenen programda konuştuğu sırada geçirdiği rahatsızlık sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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