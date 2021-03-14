Canlı yayında Ege tartışması! ‘Siz 2002’ye kadar neredeydiniz’

CNN Türk ekranlarında Gazeteci Melik Yiğitel ve Eski asker ve 25. ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek arasında Ege adaları tartışması yaşandı.

Yiğitel, “Dursun bey sizin zamanınızda Mavi Vatan diye bir kavram bile yoktu. O yüzden o adaları Yunanistan ele geçirdi. Siz 2002’ye kadar neredeydiniz Allah aşkına, Yunanistan bütün adaları silahlandırdı. Haberiniz yok 30 küsür adayı ele geçirmiş haberiniz yok.” dedi.

Dursun Çiçek, “Siyasiler izin verir bir gecede alırız o adaları, çıkarma planlar bile var.” deyince, Melik Yiğitel, “Şimdi siyasi iktidar sahada gücünü gösteriyor. Sahadaki gücün gölgesi masaya düşmüyorsa tüm söylediğiniz lakırtıdan ibarettir.” dedi.

Bunun üzerine Çiçek, “FETÖ Deniz Kuvvetlerini ele geçirirken ne yapıyorsunuz.” dedi.

Söz alan Yiğitel, “FETÖ 1974 yılında orduya sızdı. Bu iktidar 15 Temmuz’da onun canına okudu. Bütün faturayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye fatura kesmesin. Mısır’da ABD yok demek akıllara zarardır. Mısır’da yiyecek yoktu. Dış politika saçma sapan bir eksen üzerinden gitmez. Bugün Türikye eksendir. Eski ezber vesikalar üzerinden gitmeyin. Türkiye sahada oyunu değiştirdi. Mısır Dışişleri Bakanı sayın Çavuşoğlu’na iki ülke arasında ilişkilerin düzeltilmesini istedi.” dedi.