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Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Hiçbir koşulda istifa etmeyeceğim” diyerek kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaid’ya ‘palyaço’ benzetmesi yaptı. Maduro, Trump'a da sert tepki gösterdi.

25 Ocak 2019 Cuma 06:34
Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap

Venezuela’nın seçilmiş resmi Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela’da adli yılın açılışına başkanlık etmek üzere Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) önüne geldi. “Hiçbir koşulda istifa etmeyeceğim” diyen Maduro, başta ABD olmak üzere görevi bırakmasını isteyen pek çok ülkeye rest çekti.

Başkanlık yaptığı hükümetin görev süresinin dolacağı 2025 yılına kadar ülkesini halkın çoğunluğunun istediği yönde yönetmeye devam edeceğinin garantisini verdi.



Kendisini geçici devlet başkanı olarak açıklayan Juan Guaid’ya “palyaço” benzetmesi yapan Maduro, ABD’nin desteklediği Guaido için, “Kamuya açık alanda kendi kendini başkan ilan eden bir adamın haksız sözlerinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

“Trump kendisini dünyanın polisi zannediyor”

Maduro, ABD’nin Guaid’ya verdiği desteği kınayarak, Trump’a yönelik, “Venezuela’daki fiili hükümete, halka ve demokrasiye karşı bir darbe dayatmak isteniyor. Donald Trump kendisini dünyanın polisi ve Latin Amerika ile Karayipler lideri olduğuna inanma deliliğini yaşıyor” dedi.

Mike Pence’e çok sert cevap verdi

Maduro ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in açıklamalarına ithafen ise, “ABD Başkan Yardımcısının sözlerinden başkanının çaresizliğini görebiliyorum. Nefreti ve çılgınlığı görebiliyorum. Hukuku zorlayacaklarını görebiliyorum. ABD hükümeti en kötü delilik senaryosunu zorluyor” ifadelerini kullandı.

Guaid’nun yemini sonrasında kendisine destek veren silahlı kuvvetleri tebrik eden Maduro ,“Askeri güç konuştu. Anayasa, ülke ve halkla birlikteler” dedi.
Maduro ayrıca, Rusya’nın desteğini hatırlatarak Rusya devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 07:00
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