Canlı yayında Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp konuşacak mısın?
Türkiye’nin önemli hukukçularından ve FETÖ ile mücadele konusunda Türk medyasında ilk kez birçok kesin bilgiyi yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında açıklayan avukat Serhat Pak, FETÖ’nün uyuşturucu ve kara para trafiğine ilişkin canlı yayında çok önemli ayrıntıları anlattı. Babacan'a da çağrıda bulunan avukat Serhat Pak, "FETÖ'nün önemli isimlerinden Kıvanç Dinçer'in eşi Ali Babacan'ın kızkardeşi Betül Dinçer'dir. Kıvanç Dinçer'e FETÖ'den gözaltına alınacaktı ve birileri müdahale etti ve gözaltına alınamadan Amerika'ya kaçtı. Sayın Babacan müdahale eden bir isim midir? Çıkıp bu konuda açıklama yapmalıdır." dedi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı. FETÖ lideri ayrıca lenf kanseri oldu ve bu konuda da da kemoterapi tedavisine başladı.” açıklamasında bulunan avukat Serhat Pak’tan yine canlı yayında bomba bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp açıklama yapacak mısınız?
Babacan'a da çağrıda bulunan avukat Serhat Pak, "FETÖ'nün önemli isimlerinden Kıvanç Dinçer'in eşi Ali Babacan'ın kızkardeşi Betül Dinçer'dir. Kıvanç Dinçer'e FETÖ'den gözaltına alınacaktı ve birileri müdahale etti ve gözaltına alınamadan Amerika'ya kaçtı. Sayın Babacan müdahale eden bir isim midir? Çıkıp bu konuda açıklama yapmalıdır." dedi.