Canlı yayında Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp konuşacak mısın?

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı. FETÖ lideri ayrıca lenf kanseri oldu ve bu konuda da da kemoterapi tedavisine başladı.” açıklamasında bulunan avukat Serhat Pak’tan yine canlı yayında bomba bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp açıklama yapacak mısınız?

Babacan'a da çağrıda bulunan avukat Serhat Pak, "FETÖ'nün önemli isimlerinden Kıvanç Dinçer'in eşi Ali Babacan'ın kızkardeşi Betül Dinçer'dir. Kıvanç Dinçer'e FETÖ'den gözaltına alınacaktı ve birileri müdahale etti ve gözaltına alınamadan Amerika'ya kaçtı. Sayın Babacan müdahale eden bir isim midir? Çıkıp bu konuda açıklama yapmalıdır." dedi.

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