Canlı yayına bağlanan kadın Acun Ilıcalı'yı şoke etti

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, uzaktan eğitim için eşitlik sağlayacak bir kampanya düzenledi. Bilgisayarı olmayan çocuklara bilgisayar kazandırmak için nakit bağışı kampanyası başlatıldı.

Kızılay üzerinden toplanan paralarla alınacak bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacağı belirtildi. Bir bilgisayarın maliyeti 3 bin TL’ye denk geldi.

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı.

SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağış yaptı. Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı.

Gecenin şaşırtıcı olayı

Ezgi Şenses isimli bir kadının yaptıkları bağış gecesine damga vururken Acun Ilıcalı’yı da şoke etti.

'Bağış yapacağım' diye programa bağlanan kadın Ilıcalı’dan bağış istedi. Kadın 2 çocuğunun tableti olmadığını söyleyerek Ilıcalı’yı zor durumda bıraktı.

Acun Ilıcalı arkadaşlarından kadının telefon numarasını almasını istedi.