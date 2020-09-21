  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Canlı yayına bağlanan kadın Acun Ilıcalı'yı şoke etti
Medya

Canlı yayına bağlanan kadın Acun Ilıcalı'yı şoke etti

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, uzaktan eğitim için düzenlediği bağış gecesinde şoka uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:42:00 -
Canlı yayına bağlanan kadın Acun Ilıcalı'yı şoke etti

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, uzaktan eğitim için eşitlik sağlayacak bir kampanya düzenledi. Bilgisayarı olmayan çocuklara bilgisayar kazandırmak için nakit bağışı kampanyası başlatıldı.

Kızılay üzerinden toplanan paralarla alınacak bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacağı belirtildi. Bir bilgisayarın maliyeti 3 bin TL’ye denk geldi.

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı.

SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağış yaptı. Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı.

Gecenin şaşırtıcı olayı

Ezgi Şenses isimli bir kadının yaptıkları bağış gecesine damga vururken Acun Ilıcalı’yı da şoke etti.

 'Bağış yapacağım' diye programa bağlanan kadın Ilıcalı’dan bağış istedi. Kadın 2 çocuğunun tableti olmadığını söyleyerek Ilıcalı’yı zor durumda bıraktı.

Acun Ilıcalı arkadaşlarından kadının telefon numarasını almasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti
Gündem

Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt katıldığı canlı yayında kemalizm tartışması sonrası sunucuya sert te..
Libya'dan kritik Türkiye açıklaması
Dünya

Libya'dan kritik Türkiye açıklaması

Libya Türkiye'yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladı.

Ahmet Davutoğlu'dan ortalığı karıştıracak 'Bahçeli' çıkışı!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'dan ortalığı karıştıracak 'Bahçeli' çıkışı!

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan destek geldi...
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı