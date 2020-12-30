CANLI YAYIN! O tarihi mekanın sahibi “Şükran Abla”dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar
Üzerinde yılların izini taşıyan, kitap, radyo, telefon, fotoğraf makinesi, saat, daktilo, pikap ile müşterilerini maziye götüren “Dantel Kafe” sahibi Şükran Kesin, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” canlı yayınında yaşadığı ilginç tarihi süreci anlatıyor.
MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA
Koronavirüs nedeniyle dünyanın çok sayıda bölgesinde tedbirler uygulanırken, Ankara’da bulunan özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tarihi geçmişlerine rağmen ayakta durmakta zorlanıyorlar.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=tQZW5rkYrjY&feature=youtu.be