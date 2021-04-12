Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullanması üzerine vatandaşlar, konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, canlı sınıf uygulaması ne demek?

Canlı sınıf uygulaması ne demek?

Canlı sınıf uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Mart 2020 tarihinden beri Ankara ve İstanbul illerinde pilot uygulaması yapılan, 8. ve 12. sınıftaki LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler ile bu öğrencilerin kendi öğretmenlerini bir araya getiren bir platform olarak bilinmektedir.

Türkiye’de 8. sınıfta 1 milyon 700 bin, 12. sınıfta 1 milyon öğrenci bulunmaktadır. Pilot çalışmalarından sonra canlı sınıf uygulaması kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştırılacak ve binlerce öğrenci bu uygulamadan yararlanabilecek.

Canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı paylaşımda pilot uygulamadan yaygın uygulamaya ne zaman geçileceğini belirtmedi. Bakan Selçuk, söz konusu uygulamayı kısa zamanda yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında canlı sınıfların oluşturulmasından okul müdürlerinin sorumlu olacağı aktarıldı.