  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Canlı sınıf uygulaması ne demek?
Eğitim

Canlı sınıf uygulaması ne demek?

Bakan Ziya Selçuk, açıklamasında canlı sınıf uygulamalarının yaygınlaştırılacağını belirtmesi üzerine vatandaşlar, canlı sınıf uygulamasının ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Peki, canlı sınıf uygulaması ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 22:32:00 -
Canlı sınıf uygulaması ne demek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullanması üzerine vatandaşlar, konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, canlı sınıf uygulaması ne demek?

Canlı sınıf uygulaması ne demek?

Canlı sınıf uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Mart 2020 tarihinden beri Ankara ve İstanbul illerinde pilot uygulaması yapılan, 8. ve 12. sınıftaki LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler ile bu öğrencilerin kendi öğretmenlerini bir araya getiren bir platform olarak bilinmektedir.

Türkiye’de 8. sınıfta 1 milyon 700 bin, 12. sınıfta 1 milyon öğrenci bulunmaktadır. Pilot çalışmalarından sonra canlı sınıf uygulaması kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştırılacak ve binlerce öğrenci bu uygulamadan yararlanabilecek. 

Canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı paylaşımda pilot uygulamadan yaygın uygulamaya ne zaman geçileceğini belirtmedi. Bakan Selçuk, söz konusu uygulamayı kısa zamanda yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında canlı sınıfların oluşturulmasından okul müdürlerinin sorumlu olacağı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber

TRT1'de ekranlara gelen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu için sezon finali kararı çıktı.
Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve işsizlik verilerine odaklandı
Ekonomi

Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve işsizlik verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri gündeminin olduğu haftaya negatif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün ödemeler dengesi ve işsiz..
Donbas nerede? Donbas bölgesi neresi? Rusya Donbass'a neden saldırıyor?
Dünya

Donbas nerede? Donbas bölgesi neresi? Rusya Donbass'a neden saldırıyor?

Ukrayna'da Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmesi sonrası..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay