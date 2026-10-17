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Spor CANLI ANLATIM: Gençlerbirliği - Galatasaray
Spor

CANLI ANLATIM: Gençlerbirliği - Galatasaray

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Gençlerbirliği - Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Karşılaşma Gençlerbirliği 0 - 0 Galatasaray skoruyla devam ediyor.

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Gençlerbirliği 0 - 0 Galatasaray

5' Galatasaray’da Sallai, sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak içeriye çevirmek istediği topu istediği gibi gönderemedi. Meşin yuvarlak auta çıktı ve Gençlerbirliği kale vuruşu kullanacak.

2' Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Salih, Diabate, Tiago, Tongya, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Batrakov, Sane, Barış Alper, Osimhen.

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