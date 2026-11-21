CHP Genel Merkezi'nin daha önce 14 Şubat olarak duyurduğu kongre takvimini 2 Mayıs'a çekmesi parti tabanında ve kulislerinde kurultay gerilimini tırmandırırken, genel merkez yönetimi yükselen tepkileri dindirmek amacıyla devreye girdi. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın söz konusu ertelemeye yönelik sarf ettiği "Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor." çıkışının ardından toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), sürece itiraz eden isimlerle doğrudan temas kurma kararı aldı. Bu kapsamda parti yönetiminin önümüzdeki günlerde hem Oğuz Kaan Salıcı hem de Akif Hamzaçebi ile bir araya gelerek erteleme kararının arkasındaki gerekçeleri paylaşacağı ve parti içi eleştirileri dinleyeceği öğrenildi.

KURMAYLARDAN SEÇİM MESAJI: LİDER KILIÇDAROĞLU OLACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre; parti içindeki kurultay tartışmalarının gölgesinde olası seçim senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP kurmayları ise önümüzdeki dönemin siyasi takvimine netlik kazandırdı. Olası bir erken genel seçimin Kasım 2027 tarihinde gerçekleştirilebileceğini öngören kurmaylar, hem bu seçime hem de 2029 yerel seçimlerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki mevcut kadroyla girileceğini vurguladı. Seçim sath-ı mailine girilecek haziran-temmuz aylarından itibaren Yargıtay'dan çıkacak olası bir kararın dahi yönetim değişikliğini gündeme getiremeyeceğine dikkat çeken parti kaynakları, seçim takvimi işledikten sonra yeni bir liderlik tartışmasına kapıların tamamen kapalı olduğunu ve tüm teşkilatın hesabını bu planlamaya göre yapması gerektiğini belirtti.

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