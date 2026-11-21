Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında kurulması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesi (GSI), Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye, kendi kıta sahanlığı ve NAVTEX hizmet sahası içerisinde araştırma yapacak Fransız bayraklı "Abeille Marengo" isimli gemi için NAVTEX yayımlayarak çalışmaların Ankara'nın onayı ve koordinasyonunda yürütüleceğini ortaya koydu.

İSRAİL BASINI ANKARA'NIN HAMLESİNİ ZAFER OLARAK NİTELENDİRDİ

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri mercek altına aldığı analizinde Türkiye'nin Atina karşısında önemli bir diplomatik başarı elde ettiğini yazdı.

Fransız araştırma gemisinin deniz sınırları ve sondaj hakları üzerinden yürütülen jeopolitik mücadelenin merkezinde kaldığını belirten gazete, yaşanan gelişmeyi Türkiye'nin bölgedeki deniz gücü üstünlüğünün göstergesi olarak değerlendirdi.

ATİNA'NIN İZNİ FRANSIZ GEMİSİNİ HAREKETE GEÇİRMEYE YETMEDİ

Maariv'in aktardığına göre Yunanistan, Fransız araştırma gemisinin tartışmalı deniz sahasında çalışma yapabilmesi için NAVTEX yayımladı. Ancak Atina'nın duyurusuna rağmen Fransız gemisi araştırma faaliyetlerine başlamadı.

Türkiye'nin karşı NAVTEX yayımlayarak çalışma sahasının koordinatlarını açıklaması ve araştırma faaliyetlerine onay vermesinin ardından gemi harekete geçti.

PARİS ANKARA'NIN KARARINA İTİRAZ ETMEDİ

Fransa'nın Türkiye tarafından atılan adıma herhangi bir itirazda bulunmadığına dikkat çeken İsrail gazetesi, araştırma faaliyetlerinin başlayabilmesi için Ankara'nın onayına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yaşanan gelişmenin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı haklarının önemini ortaya koyduğunu belirten Maariv, analizinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye istediğini aldı ve Yunanistan büyük bir yenilgiye uğradı."

MAVİ VATAN KARARLILIĞI İSRAİL BASINININ DA GÜNDEMİNDE

Ankara'nın hamlesinin yalnızca Fransız araştırma gemisiyle sınırlı bir gelişme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten gazete, yaşananların Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisini teyit eden bir gelişme olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin politikasından taviz vermediğine dikkat çekilen analizde, Ankara'nın bu kararlılığının Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından büyük bir endişe kaynağı olduğu ifade edildi.