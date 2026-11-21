Şiddetli sağanak Gölcük’ü esir aldı: Denizle kara birleşti sahil kayboldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle özellikle Değirmendere sahili ve çevresindeki sokakları su bastı. Rögarların taşması sonucu çok sayıda araç yolda kalırken, bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.
Kocaeli genelinde etkili olan kuvvetli sağanak, Gölcük ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Değirmendere bölgesinde etkisini artıran yağışın ardından rögarlar taştı.
Sahil bandı, cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Biriken sular nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.