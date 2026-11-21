Çin'in Shenzhen kentindeki üçlü zirveden zaferle çıkan lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Putin'e verdiği açık destek Ukrayna savaşında ayak sürüyen Avrupalı liderlerin tutumunu değiştirdi. Ukrayna'nın müttefiklerinin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonu'nun Berlin'deki zirvesinde konuşan İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avrupa'nın net, tutarlı ve birleşik bir müzakere tutumuna sahip olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise ABD'nin sürece dahil olmasıyla barış şansının arttığını belirtti. Trump, Berlin zirvesinden önce Shenzhen'de Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile tarihi bir üçlü görüşme gerçekleştirdi ve ardından Air Force One uçağından telefonla Berlin zirvesine bağlandı. Trump'ın kararlılığı Avrupalı liderlerin tepkisini yumuşattı.

TOPRAK KARŞILIĞI NATO ÜYELİĞİ

Amertikan World Street Journal (WSJ) gazetesine göre ABD, "Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesi karşılığında NATO üyeliği" fikrini gündeme getiriyor. Rusya ise Ukrayna'nın NATO üyeliği fikrini kesin bir dille reddediyor. Ancak gelen haberlere göre ABD'li müzakereciler, acı verici toprak tavizlerini kabul etmesi halinde Kiev'e Batılı savunma ittifakının parçası olmadan 5'inci madde benzeri garantiler verme fikri üzerinde duruyor.

AB'DEN ENERJİ ATEŞKESİ ÇAĞRISI

Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna liderleri, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik ilk adım olarak Rusya'ya kış boyunca geçerli olacak bir "enerji ateşkesi"ni kabul etmesi çağrısında bulundu.

GRÖNLAND ARTIK TRUMP'IN

Danimarkalı milletvekilleri, Arktik adasının geleceği konusunda transatlantik ilişkileri sarsan anlaşmazlığı sona erdirme umuduyla ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan ve Grönland'ı kapsayan güvenlik anlaşmasına oybirliğiyle destek verdi. Parlamentodaki oylamada 109 vekil de evet oyu verdi. Karşı bir oy bile çıkmadı. Anlaşma kapsamında, "Altın Kubbe" füze savunma sistemi kurulmasına izin verilmesi de dahil olmak üzere ABD ordusunun Grönland'daki rolü genişletiliyor.