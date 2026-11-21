Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mahkûmiyeti ve Cemil Tugay'ın beraati üzerinden yürütülen tartışmaları köşesine taşıdı.

AK Parti'ye geçmediği halde beraat eden Özgen Nama ve Hüseyin Yaşar'ı örnek gösteren Karahasanoğlu, her iki ismin de Yeni Parti'ye katıldığını hatırlattı. Tunç Soyer hakkında verilen tahliye kararına da dikkat çeken Karahasanoğlu, yargı kararlarıyla parti değişiklikleri arasında bağlantı kurulmasına itiraz etti.

AK PARTİ'YE GEÇEN BAŞKANLARLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

CHP ve Yeni Parti'den ayrılan belediye başkanlarının AK Parti'ye alınmasına şahsen karşı olduğunu belirten Karahasanoğlu, bu isimlerin bağımsız olarak görevlerini sürdürebileceklerini ifade etti.

Belediye başkanlarının tehdit ve şantajla AK Parti'ye geçirildiği yönündeki iddiaları da gündeme taşıyan Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'a, varsa kendilerine böyle bir teklif yapanların isimlerini açıklamaları çağrısında bulundu.

GÜNEŞ MOTEL'İ VE 28 ŞUBAT'I HATIRLATTI

Seçildikten sonra parti değiştirmenin yasaklanmasını isteyenlere Güneş Motel olayını ve 28 Şubat sürecini hatırlatan Karahasanoğlu, aynı kuralın CHP'den Yeni Parti'ye veya AK Parti'den muhalefete geçen isimlere de uygulanıp uygulanmayacağını sordu.

Muhalefetin tutuklamalar ve parti transferleri konusunda çifte standart uyguladığını belirten Karahasanoğlu, eleştirilerini "Hep bana, hep bana..." sözleriyle özetledi.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>