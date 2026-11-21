"Sağlıklı besleniyorum ve kendimi çok seviyorum" diyerek sırrını özetleyen Cruz Rojas, bir asrı aşan yaşına rağmen sahip olduğu olağanüstü enerji ve canlılıkla dikkat çekiyor. Bunun en büyük kanıtı ise günlük yaşamındaki küçük rutinlerini aksatmaması ve sevdikleriyle sürekli vakit geçirmesi. Beslenme alışkanlıklarına gelince; geleneksel And mutfağı, asırlık çınarın hayatında çok önemli bir yere sahip. Cruz Rojas; özellikle farklı tahıllar, baklagiller ve sebzelerle hazırlanan besleyici ev yapımı çorbaları ve et sularını tercih ediyor. 111 yaşındaki çınarın sofrasından eksik etmediği en sevdiği lezzetler ise şöyle sıralanıyor: Kinoa, arpa, kiwicha, cañihua ve balkabağı gibi malzemelerle yapılan geleneksel morón çorbası Besleyici buğday yemekleri Bezelye kreması Balkabağı ve geleneksel bir And yemeği olan olluco chupe (patates ve sebzelerle yapılan yöresel güveç/çorba)