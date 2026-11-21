Trabzon’da 1882 yılında dünyaya gelen Celaleddin Ökten, babasını ve annesini küçük yaşta kaybetmesinin ardından babaannesi tarafından büyütüldü. Darülfünun Edebiyat Şubesinden 1911’de mezun olan Celaleddin Ökten, bunun ardından İstanbul’da öğretmen olarak görev yapmaya başladı. İlmi bilgisi ve olgun kişiliği sayesinde kısa zamanda “Celal Hoca” unvanıyla anılmaya başlanan Celaleddin Ökten, kentin çeşitli okullarında edebiyat, felsefe ve mantık dersleri verdi.







Ömrü boyunca imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Celaleddin Ökten, bu okullarda hocalık ve idarecilik görevleri yürüttü. 1949’da Maarif Vekaletince İstanbul’da açılan imam hatip kursuna müdür ve öğretmen olarak atanan Celaleddin Ökten, bu kursların yeterli olmayacağını belirtti ve söz konusu eğitimin, orta dereceli okullar açılarak verilmesini istedi. Bu amaçla da dönemin Maarif Bakanı Tevfik İleri başta olmak üzere pek çok kişiyle görüşmeler yapan Celaleddin Ökten, söz konusu okulların ders müfredatı üzerinde de çalıştı.







Bu kapsamda “Celal Hoca” unvanıyla anılan Ökten de eğitim ve öğretim hayatına başlayan ilk imam hatip okulu olma özelliği taşıyan İstanbul İmam Hatip Okulu’na kurucu müdür olarak atandı. Okula atanmasının ardından kimi zaman elinde süpürgeyle temizlik, kimi zaman tamirat yapan Celaleddin Ökten, çoğu zaman da tahta karşısına geçip öğrencilerine ders anlattı. Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi derecede bilmesinin yanı sıra İslami ilimlerle beraber Batı bilim ve düşüncesine de hakim olan Celaleddin Ökten, resmi derslerinin yanında Beyazıt’taki Soğanağa Camii’nde de 6 yıl süreyle cumartesi günleri, İmam Gazali’nin “İhya-u Ulumid-din” adlı kitabını okuttu.







Arap edebiyatını çok iyi bilen ve güçlü bir hafızaya sahip de olan Celaleddin Ökten, 21 Kasım 1961’de vefat etti. Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’na defnedildi.