Canları koruyamayanlar, heykelleri koruyorlar!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en büyük askeri harekat olarak değerlendiriliyor. NATO ve dünyanın pekçok ülkesi ile uluslararası örgütü masum çocukların ve sivillerin ölümlerini sadece izliyor.

79 masum çocuk öldürüldü, çocuk yuvaları ve okullar yok edildi

Rusya’nın 24 Şubat’ta geniş çaplı başlattığı Ukrayna işgaline yönelik savaşta şu ana kadar 79 çocuğun öldürüldüğü ve 100 çocuğun ise yaralandığı belirtiliyor. Şimdiye kadar 280’den fazla eğitim kurumuna yönelik saldırı düzenlendi ve bunların büyük bir kısmı tamamen yok edildi. Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde 110, Sumy bölgesinde 28, Kiev’de 17 sağlık kurumu ve çocuk yuvası saldırılarla hedef alındı. Ukrayna’da eğitime büyük bir darbe vuruldu ve 7 milyon çocuk eğitim fırsatından mahrum edildi.

Ukrayna’nın ‘heykelci’ zihniyeti de işte bunlar

‘Heykelci CHP’nin Ukrayna versiyonuna sahip kişiler ise çocukları korumak yerine ülkenin çeşitli yerlerindeki heykelleri kum torbalarıyla koruma altına aldı.

İşte Ukrayna’dan dünyaya yansıyan o ‘heykel koruma’ görüntüleri: