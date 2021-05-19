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Yerel Çankırı'da mal bölüşme kavgası! Her şey dava sonrası oldu
Yerel

Çankırı'da mal bölüşme kavgası! Her şey dava sonrası oldu

Çankırı'da boşanan S.Ç. ile M.Ç.'nin yakınları arasında mal paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Sokak ortasında yaşanan ve M.Ç. adlı kadın ile yakınlarının darbedilerek yerlerde sürüklendiği kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 09:37:00 -

Çankırı'da yakın zamanda ayrılan ve dün resmi olarak boşanan S.Ç. ile M.Ç., mal bölüşümü için bir araya geldi.

Çiftlerin yakınlarının da devreye girmesiyle kısa sürede tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan kavgada S.Ç, O.Ç, T.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yaşanan kavgayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz açıklama yaptı. Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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