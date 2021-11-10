  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çankırı'da makaron baskını
Yerel

Çankırı'da makaron baskını

Çankırı'da 112 bin bandrolsüz makaronun ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:32:00 -
Çankırı'da makaron baskını

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 112 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda, 109 bin 200 boş makaron, 3 bin 400 içi tütün dolu makaron, 1 kilogram paket tütün, elektronik makaron doldurma makinesi ve alkol damıtma düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
RTÜK korkusuyla söylenmeyen kelimeyi Nagehan söyledi
Gündem

RTÜK korkusuyla söylenmeyen kelimeyi Nagehan söyledi

Cem Küçük, Habertürk canlı yayınında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in şehidin abisine 'y' harfiyle başlayan kelimeyle hakaret ettiğini beli..
Dünyaya ilan ettiler! Bir köyü Ruslardan geri aldılar
Dünya

Dünyaya ilan ettiler! Bir köyü Ruslardan geri aldılar

Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Ukraynalı güçlerin Donbass'taki bir köyü Ruslardan geri aldığını duyurdu...
10.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay