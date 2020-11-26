Çankırı'da katı atıklar enerjiye dönüştürülecek

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da katı atıktan elektrik enerjisi üretecek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Pelitözü köyü mevkisinde Çankırı Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliği ile Pelitözü Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından yapılan, katı atıktan elektrik enerjisi üretim tesisinin inşaatı tamamlandı.

Tesiste, Çankırı ve ilçelerinin atıkları depolanarak yıllık 10 milyon 920 bin kilovatsaat enerji üretiminin yapılması hedefleniyor.

Vali Abdullah Ayaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çankırı için avantajlı bir tesisin açılışında bir araya geldiklerini söyledi.

Çöplerin genelde vahşi depolama usulüyle yapıldığını belirten Ayaz, "Bundan sonra ilimizde vahşi depolama yönteminden vazgeçileceği, aynı zamanda sadece çöp değil ekonomiye kazandırılması hem belediyelerimizin hem milletimizin memleketimizin fayda görmesi vesilesi ile yüz ağartıcı bir tesis." diye konuştu.

Tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ayaz, atık çöplerin ekonomiye kazandırılması noktasında tüm belediye başkanlarının destek vereceğine inancının tam olduğunu söyledi.

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da tesisin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yenilenebilir enerji konusunda hem Çankırı'da hem Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde önemli yatırımların söz konusu olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, şunları dile getirdi:

"Son 18 yılda kilovatsaat bakımından yenilenebilir enerjiyi 4 misli büyütmüşüz. Bunlara daha yenilerini de ilave edeceğiz. Enerji dış ticaret açığı, cari açık konusunda Türkiye'nin çok öteden beri gelen en büyük tutarını, meblağını ortaya koyuyor."

Pelitözü Enerji Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Mustafa Çetin de yıllık 10 milyon 920 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretimi yapılmasını hedeflediklerini, burada hem çöp dağları oluşturmayacaklarını hem de çöpten elektrik enerjisi üreterek Türkiye'ye maddi kaynak sağlayacaklarını kaydetti.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Çankırı Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliği Başkanı Şakir Kaymak da tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.



