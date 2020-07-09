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Aktüel

Çankırı'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:31:58 -
Çankırı'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Davut Demirtaş idaresindeki 07 MOV 53 plakalı hafif ticari araç, Çankırı-Ilgaz kara yolu Kuşçayırı köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki İsmail Özcan'a ait 35 HB 7291 plakalı tıra çarptı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Erkan Mutlu (52) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Demirtaş yaralandı.

Demirtaş, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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