  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çankırı'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Yerel

Çankırı'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 19:28:00 -
Çankırı'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Ödek-Karakoçaş köyü yol ayrımı mevkisinde Celal K. (74) idaresindeki 06 VCD 23 plakalı otomobil ile Ramazan G. yönetimindeki 06 FH 6573 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Fadik Koçak (71) olay yerinde hayatını kaybederken sürücüler yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23