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Çankırı'da akaryakıt istasyonunun bahçesinde Hint keneviri bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:51:43 -
Çankırı'da akaryakıt istasyonunun bahçesinde Hint keneviri bulundu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 20 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunun arka bahçesinde yetiştirilen 20 kök Hint keneviri ile 10 gram kenevir tohumu, istasyonda ise ruhsatsız av tüfeği, iki kurusıkı tabanca, 50 tabanca fişeği ve 30 av tüfeği fişeği bulundu.

Kurşunlu ilçesi mevkisi D-100 kara yolunda bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde de bir yolcunun üzerinde 20 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda C.H. ve A.B. gözaltına alındı.

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