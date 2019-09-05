0553 313 94 23

Çankırı Karatekin Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Karatekin Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Çankırı Karatekin Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki profesör doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

05 Eylül 2019 Perşembe 07:52
Çankırı Karatekin Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Karatekin Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Çankırı Karatekin Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki profesör doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında şunlar kaydedildi: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesinde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir. Başvuru Tarihleri: 04 Eylül 2019 - 18 Eylül 2019.

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 07:52
  1. İstanbul
  2. Çankırı Karatekin Üniversitesi profesör alım ilanı
  3. Çankırı Karatekin Üniversitesi doçent alım ilanı
  4. Çankırı Karatekin Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı
  5. Çankırı Karatekin Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim üyesi alım başvurular nasıl yapılacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları
    1. Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları
    2. Meteoroloji birçok il için yağış..
    3. 4 ilde 5 dev yatırıma proje bazlı..
    4. Çankırı Karatekin Üniversitesi..
    5. O ülkede büyük şok! Feci olay
    6. Sistem revizyonunda önemli başlık!..
    7. Abdullah Mursi kimdir? Muhammed..
    8. Çin ve ABD'nin bir sonraki ticaret..
    9. Abdullah Gencer kimdir? Abdullah..
    10. Trump, Ruhani ile görüşmeye yeşil ışık..
    11. Hayatını kaybedenlerin sayısı giderek..
    12. 05.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. Başkent’te saman yüklü kamyon alev..
    14. ABD'de Demokrat başkan aday adayları..
    15. Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
    16. Başkentte saman yüklü kamyon yandı
    17. ABD'nin gözaltına aldığı göçmen..
    18. Yemen hükümetinden "ayrılıkçı güçlerle..
    19. Suudi bakan ile Ortodoks din adamı..
    20. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden..
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Kılıçdaroğlu'ndan olay 'S-400' açıklaması: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz
    Kılıçdaroğlu'ndan olay 'S-400' açıklaması: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz