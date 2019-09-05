Çankırı Karatekin Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Karatekin Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Çankırı Karatekin Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki profesör doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında şunlar kaydedildi: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesinde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir. Başvuru Tarihleri: 04 Eylül 2019 - 18 Eylül 2019.

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız