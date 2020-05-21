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Çankaya parklarına ilaçlı dezenfekte

Çankaya Belediyesi, kısıtlama günlerinde parkları ilaçlayarak normal günlere dönüş için şimdiden hazırlıklarını yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:51:27 -
Çankaya parklarına ilaçlı dezenfekte

Çankaya Belediyesi, kısıtlama günlerinde parkları ilaçlayarak normal günlere dönüş için şimdiden hazırlıklarını yapıyor.


Küresel korona salgını nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde zor günler yaşanırken, Çankaya Belediyesi birçok alanda hizmetlerine devam ediyor. Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap veren belediye ekipleri, bir yandan da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Salgının ilk gününden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların ilaç ihtiyaçlarının temin edilmesinden market alışverişlerine, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda yardımlarından evde kalan çocuklara kitap armağan edilmesine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, bir yandan da normalleşme günlerine hazırlık yapıyor. Çalışmalar kapsamında ilçedeki çocuk parklarını ilaçlayan belediye ekipleri, çocukları korumaya yönelik önlemleri alıyor. İlçe genelinde parklar ilaçlanırken, oyun alanlarında da ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Özel olarak hazırlanmış solüsyonları kullanan ekipler, kaydıraklardan salıncaklara kadar miniklerin el teması kurdukları bütün alanları dezenfekte ediyor.

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