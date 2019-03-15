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“Canilerin Türkiye’ye yönelik söylemleri dikkat çekici”

Yeni Zelanda’daki terör eylemini Akit’e değerlendiren siyasiler ve STK temsilcileri, saldırının Batı dünyasında gün geçtikçe yükselen İslam düşmanlığı ve popülist dilden kaynaklandığını belirtirken, Müslümanlara saldıran canilerin Türkiye karşıtı söylemlerine de dikkat çektiler.

15 Mart 2019 Cuma 15:39
“Canilerin Türkiye’ye yönelik söylemleri dikkat çekici”

 Yeni Akit  Harun Sekmen  Bugün Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentinde, Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi şehit oldu, 48 kişiyse yaralandı. Saldırının ardından siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken, terör eylemi şiddetle kınandı. Konuyu Akit’e değerlendiren siyasiler ve STK temsilcileri, saldırının bireysel bir eylem olmadığını, Batı dünyasında yükselen İslam düşmanlığının bu tür eylemlere neden olduğunu vurguladı. Aynı zamanda yayınlanan manifestodan dolayı saldırının hazırlıklı bir eylem olduğu belirtilirken, canilerin Türkiye karşıtı söylemlerine dikkat çekildi.

İslamofobik dilin neticesi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Batılı liderler bu tür saldırıları bireysel bir mesele olarak değerlendirme yanılgısına kapılıyor. Oysa bu gibi olaylar Batı dünyasında gün geçtikçe yükselen İslam düşmanlığı ve popülist dilden kaynaklanıyor. Bu gibi saldırıların toplumsal zeminini hazırlandığı bir atmosferin neticesinde oluşuyor. Bu saldırıların önlenmesi isteniyorsa, İslam düşmanlığını teşvik eden söylemlerden kaçınılmalıdır” dedi.

İslam düşmanlığının Batı’da olağan haline geldiğine dikkat çeken Yeneroğlu, “Batı Avrupa ülkelerinde ırkçı partiler ya ana muhalefet partisi ya da iktidar ortağı konumunda. Avusturya Macaristan gibi ülkelerde İslam düşmanlığı orta sınıfın bir kültürü haline geldi. Batı’da her gün katliam düzeyinde olmasa bile Müslümanlara yönelik bu tarz saldırılar gerçekleşiyor. Saldırganların kullandığı anti Türk anti İslam söylemlerin meselenin küresel bir boyutu olduğunu ortaya koydu. İslamofobik dilin oluşturduğu bir siyasal iklim var. Bu iklim de Müslümanlara karşı şiddeti teşvik ediyor” şeklinde konuştu.

Organize bir terör saldırısı

İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt da “Bu terör eylemi İslamofobik bir dilin kullanılmasının tezahürü. Katillerin de naklen yayın yaptığı bir terör organizasyonu. Ne kadar hazırlıklı oldukları yayımladıkları manifestodan belli. İslamofobik söylemlerin ne kadar tehlikeli bir sonuca gittiğine hep beraber şahit olduk” dedi.

Teröristlerin Türkiye karşıtı söylemlerine vurgu yapan Kurt, “Canilerin Türkiye’ye yönelik söylemleri dikkat çekici. Müslümanlara yönelik söylemlerin rahatlıkla kullanılması bu sonucu doğuruyor. Batı da İslamofobinin yükselmesi terörü besliyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:39
  1. Yeni Zelanda
  2. terör saldırısı
  3. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
  4. İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt
  5. ChristChurch
  6. Cuma namazı
  7. Yeni Zelanda saldırı
  8. camiye saldırı

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  • AnigzelAnigzel36 dk önce
    Küfürtekmillettir

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