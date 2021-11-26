Cani amca gözaltında! Yeğeninin elini ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış!
Manisa'da 10 yaşındaki çocuğun el ve yanaklarındaki yanıkları gören okul müdürü durumu ekiplere bildirdi.
Hastaneye götürülen çocuğun el, yanak ve ayaklarını kızgın yemek kaşığı değdirerek yaktığı iddia edilen amca gözaltına alındı.
Muradiye Mahallesi Ayser Kani İlkokulunun müdürü, öğrenci Ö.K'nin (10), el ve yüzündeki yanıkları fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve geç gittiği için yakmış
Ö.K'nin ifadesinde, eve geç gittiği için amcasının çakmakla ısıttığı yemek kaşığını değdirerek elleri, yanakları ve ayaklarını yaktığını söylediği belirtildi.
Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.