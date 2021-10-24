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Spor Caner Erkin'den şok hareket
Spor

Caner Erkin'den şok hareket

Karagümrük'te forma giyen Caner Erkin, oyundan 63. dakikada alınınca teknik heyete tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:06:00 -
Caner Erkin'den şok hareket

Süper Lig 'de 10. haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Fatih Karagümrük'le Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran isim ise Caner Erkin oldu. İstanbul ekibinin tecrübeli futbolcusu oyundan 63. dakikada alınınca teknik heyete tepki gösterdi.

Fatih Karagümrük'te 63. dakikada oyundan alınan Caner Erkin, teknik direktör Farioli'ye kısa süreli bir serzenişte bulundu.

*Görüntü, beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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