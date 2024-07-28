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Spor Caner Erkin Süper Lig’e geri döndü!
Spor

Caner Erkin Süper Lig’e geri döndü!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 10:55:00 -
Caner Erkin Süper Lig’e geri döndü!

Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor ile yeniden masaya oturan Caner Erkin, bir yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor'u yarı yolda bırakmak istemeyen Caner Erkin, yeni sezonda da Eyüpspor forması giyecek.

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'da iç transferde önemli bir gelişme yaşandı ve tecrübeli oyuncu Caner Erkin takımda kaldı.

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla kariyer sezonunu geçiren ve ilerleyen yaşına rağmen kalitesinden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren Caner Erkin, Eyüpspor ile bir yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Eyüpspor ile sözleşmesi biten ve geleceği hakkında birçok spekülasyon çıkan Caner Erkin, Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor ile yola devam etme kararı aldı.

Caner Erkin, yeni sezonda da Eyüpspor'da kaptanlık yapacak. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor ile TFF 1. Lig'de 26 maçta sahaya çıkan Caner Erkin, 2087 dakika süre almıştı.
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36 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 8 gol ve 7 asist yaparak skora önemli katkı sağlamıştı.

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