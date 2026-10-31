Sabahları ılık su, 1 damla zeytinyağı içmenin faydası ortaya çıktı: Kan şekerini sınırlamaya yardımcı

Araştırmacılar, bu hormonal ve sinirsel süreçlerin yemek sonrası kan şekeri yanıtındaki rolünü anlamayı amaçladı. “Yemeklerden önce içmek gerekli değil” Beslenme uzmanı Lisa Valente, Newsweek'e yaptığı açıklamada, yağlarla karbonhidratların birlikte tüketilmesinin kan şekeri yanıtını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini belirtti. Yağların sindiriminin daha uzun sürdüğünü söyledi. Ancak Valente, zeytinyağının özelliklerinden yararlanmak için öğünlerden önce içilmesinin gerekli olmadığını vurguladı. Zeytinyağının yemeklerde veya salatalarda kullanılmasını tercih ettiğini ifade etti. Sabahları bir bardak ılık suya damlatılan veya doğrudan tüketilen 1 damla zeytinyağı genel sağlık üzerinde hafif ve destekleyici etkilere sahip! Valente, bir yemek kaşığı zeytinyağının yaklaşık 120 kalori içerdiğine dikkat çekti. Her öğünden önce bir kaşık tüketmenin günlük beslenmeye yaklaşık 360 kalori ekleyebileceğini belirtti. Bilim insanlarının açıklamalarına göre, bu basit alışkanlık sindirim sistemini hem rahatlatıyor hem de kolesterolü dengeleyerek bağışıklığı güçlendirmeye destek oluyor. Sağlıklı bir hayata adım atmak istiyorsanız sizde sabahları bu basit alışkanlığı rutin haline getirebilirsiniz. Peki, bu alışkanlığın size getireceği diğer fayalar neler ve nasıl uygulanır? İşte detaylar... Sindirim sisteminizi rahatlatmak, kolesterolü dengelemek ve bağışıklığınızı güçlendirmek için basit ama etkili bir alışkanlığa ihtiyacınız var: sabahları ılık suya bir damla zeytinyağı damlatıp aç karnına içmek. Peki bunu alışkanlık haline getirirseniz ne olur, faydaları nelerdir?