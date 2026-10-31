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Marco Moreno: Türk istihbaratı bize çok büyük bir ihanet etti, Türkiye ile her şeye hazır olmamız lazım CHP’den ayrılanlara dikkat çeken çıkış: Geri döneceksiniz! Sabahları ılık su, 1 damla zeytinyağı içmenin faydası ortaya çıktı: Kan şekerini sınırlamaya yardımcı Ülkenin kritik limanı İsrailli savunma sanayi şirketine satılıyor: Halk 'bu bir kabus' diyerek sokaklara döküldü Tam anlamıyla kıvamında ekmek: Hamur mayalama tüyosu haberimizde! Akla gelmeyen tüyoyu hatırlatıyoruz Norveç'teki mezar için akılalmaz iddia: 1950'den beri kimse gömülmüyor? Hiç tahmin edemeyeceğiniz bir gerçek En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı Erdoğan mektup yazdı, Yunanistan alarm verdi: Bizim için yeni veriler ortaya çıkacak Ev alevlere teslim oldu! Yangın sonrası bir erkek cesedi bulundu! Nevzat Aydın'dan 1 milyon avro isteyip çocuğunu ölümle tehdit ettiler! Sıcak bir gelişme yaşandı
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Sabahları ılık su, 1 damla zeytinyağı içmenin faydası ortaya çıktı: Kan şekerini sınırlamaya yardımcı

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Giriş Tarihi:

Sabahları ılık su, 1 damla zeytinyağı içmenin faydası ortaya çıktı: Kan şekerini sınırlamaya yardımcı

Fareler üzerinde yapılan bir araştırma, karbonhidrat tüketiminden önce alınan zeytinyağının mide boşalmasını yavaşlatarak kan şekerindeki yükselişi sınırlamaya yardımcı olabileceğini gösterdi. Sabahları aç karnına içeceğiniz ılık suya bir damla zeytinyağı koyarsanız ne olur? İşte faydası..

#1
Foto - Sabahları ılık su, 1 damla zeytinyağı içmenin faydası ortaya çıktı: Kan şekerini sınırlamaya yardımcı

Sosyal medyada yaygınlaşan yemek öncesi zeytinyağı içme alışkanlığı, yeni bir araştırmayla gündeme geldi. Amerikan Diyabet Derneğinin yayımladığı çalışmada, zeytinyağının vücudun glikoza verdiği yanıt üzerindeki etkileri incelendi. Mide boşalması yavaşladı Araştırmada, glikoz çözeltisi verilmeden önce zeytinyağı tüketen farelerde midenin daha yavaş boşaldığı gözlemlendi. Kan şekerinin düzenlenmesiyle ilişkili GIP ve GLP-1'in yanı sıra glukagon hormonunun salgılanmasında da artış tespit edildi.

#2
Foto - Sabahları ılık su, 1 damla zeytinyağı içmenin faydası ortaya çıktı: Kan şekerini sınırlamaya yardımcı

Araştırmacılar, bu hormonal ve sinirsel süreçlerin yemek sonrası kan şekeri yanıtındaki rolünü anlamayı amaçladı. “Yemeklerden önce içmek gerekli değil” Beslenme uzmanı Lisa Valente, Newsweek'e yaptığı açıklamada, yağlarla karbonhidratların birlikte tüketilmesinin kan şekeri yanıtını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini belirtti. Yağların sindiriminin daha uzun sürdüğünü söyledi. Ancak Valente, zeytinyağının özelliklerinden yararlanmak için öğünlerden önce içilmesinin gerekli olmadığını vurguladı. Zeytinyağının yemeklerde veya salatalarda kullanılmasını tercih ettiğini ifade etti. Sabahları bir bardak ılık suya damlatılan veya doğrudan tüketilen 1 damla zeytinyağı genel sağlık üzerinde hafif ve destekleyici etkilere sahip! Valente, bir yemek kaşığı zeytinyağının yaklaşık 120 kalori içerdiğine dikkat çekti. Her öğünden önce bir kaşık tüketmenin günlük beslenmeye yaklaşık 360 kalori ekleyebileceğini belirtti. Bilim insanlarının açıklamalarına göre, bu basit alışkanlık sindirim sistemini hem rahatlatıyor hem de kolesterolü dengeleyerek bağışıklığı güçlendirmeye destek oluyor. Sağlıklı bir hayata adım atmak istiyorsanız sizde sabahları bu basit alışkanlığı rutin haline getirebilirsiniz. Peki, bu alışkanlığın size getireceği diğer fayalar neler ve nasıl uygulanır? İşte detaylar... Sindirim sisteminizi rahatlatmak, kolesterolü dengelemek ve bağışıklığınızı güçlendirmek için basit ama etkili bir alışkanlığa ihtiyacınız var: sabahları ılık suya bir damla zeytinyağı damlatıp aç karnına içmek. Peki bunu alışkanlık haline getirirseniz ne olur, faydaları nelerdir?

#3
Foto - Sabahları ılık su, 1 damla zeytinyağı içmenin faydası ortaya çıktı: Kan şekerini sınırlamaya yardımcı

1- Sindirim sisteminiz desteklenir: Zeytinyağı mide asidini dengeleyerek yemek sonrası yaşayabileceğiniz şişkinlik veya rahatsızlık hissini ortadan kaldırır. Ayrıca bağırsak hareketlerini düzenleme etkisi vardır. Bu sayede düzenli dışkılama sağlar. 2- Kalp sağlığınız desteklenir: İçerdiği tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde kötü kolesterolü düşürür. Damar sağlığınızı koruyarak, yaşanma ihtimali olan kalp damar hastalıklarını azaltır. 3-Bağışıklığınızı güçlendirir: Sabahları uyandığınız vakit aç karnına içeceğiniz ılık suya bir damla zeytinyağı damlatın. Aç karnına içmeniz yeterli olacaktır. Düzenli uygulamaya başlarsanız etkilerini bir kaç hafta içinde görmeye başlarsınız.

#4
Foto - Sabahları ılık su, 1 damla zeytinyağı içmenin faydası ortaya çıktı: Kan şekerini sınırlamaya yardımcı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Mide hassasiyeti olanlar önce bir çay kaşığı ile deneyebilirler. Günlük kaloriyi hesaba katmakta fayda var; zeytinyağı kalorisi göz ardı edilmemeli.

#5
Foto - Sabahları ılık su, 1 damla zeytinyağı içmenin faydası ortaya çıktı: Kan şekerini sınırlamaya yardımcı

Dengeli beslenme ve düzenli egzersizle desteklenmelidir. Sadece bir damla sızma zeytinyağıyla sabah suyu içmek, hem sindiriminizi rahatlatabilir hem kalp sağlığınıza destek olabilir. Bu doğal alışkanlık, ekonomik ve kolay uygulanabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Denemek isteyenler, doğanın sunduğu bu sade çözümle güne sağlıklı bir başlangıç yapabilir.

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