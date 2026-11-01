Küresel piyasalar yön arayışında!

Öte yandan küresel finans piyasaları, yönünü bulmakta en çok zorlandığı dönemlerden birini yaşıyor. Hazine tahvillerinden kaçan yatırımcılar YZ ve kriptonun cazibesine kapılmışlardı. Fakat, son günlerde buralar da karıştı. YZ temelli teknoloji şirketlerinin yatırım getirileri ve bilançoları beklentileri karşılamıyor. Bu yetmezmiş gibi, bu hafta dünyanın en büyük kripto borsası Binance, toplam 6,3 milyar dolarlık varlığın etkilendiği bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu. YZ ve kripto tarafındaki gelişmelerden endişe duyan yatırımcılar, bu sefer de hazine tahvillerine yöneldi. ABD, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde tahvil faizleri düşüşe geçti. Ancak güvenli liman olarak görülen devlet tahvilleri de aslında güven vermiyor. Yatırımcıların yönelimi daha çok alışkanlık ve mecburiyetten kaynaklanıyor. Ülkelerin kamu maliyesi görünümleri parlak değil. Birkaç gün sonra yatırımcıların tahvilleri de riskli görerek yeniden YZ ve kriptoya yönelmesi sürpriz olmaz.