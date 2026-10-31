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Aktüel Sel, dolu ve hortum riski var... Aman dikkat! Meteoroloji şiddetli yağış uyarısı yaptı
Aktüel

Sel, dolu ve hortum riski var... Aman dikkat! Meteoroloji şiddetli yağış uyarısı yaptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sel, dolu ve hortum riski var... Aman dikkat! Meteoroloji şiddetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji, Muğla genelinde gök gürültülü sağanağın yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını duyurdu.

Muğla’da olumsuz hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

 

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 1 Kasım Pazar günü öğle saatlerinden sonra Muğla genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini daha da arttıracağı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı ve yerel olarak Pazartesi ve Salı günlerinde de şiddetli olması bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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