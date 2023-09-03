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Spor

Caner Erkin küllerinden doğdu

Yeniakit Publisher
2023-09-03 00:55:00 -
Caner Erkin küllerinden doğdu

1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Maça damga vuran isim ise 34 yaşındaki Caner Erkin oldu. Caner, 67. dakikada kaleye çok uzak ve çaprazdan kazanılan serbest atışta müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2-1'lik skorla öne geçirdi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Mücadeleye Caner Erkin'in attığı gol damga vurdu.

Caner'den şahane gol

Karşılaşmaya deneyimli futbolcu Caner Erkin'in attığı gol damga vurdu. Erkin, 67. dakikada kaleye çok uzak ve çaprazdan kazanılan serbest atışta müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Caner Erkin böylece bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

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