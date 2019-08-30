Candan Karlıtekin kimdir? Candan Karlıtekin Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında THY Yönetim Kurulu Başkanlığı göreviyi yapan Candan Karlıtekin de var. Peki Candan Karlıtekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Candan Karlıtekin hangi görevlerde bulundu? İşte Candan Karlıtekin biyografisi.

Candan Karlıtekin kimdir?

1960 yılında Ankara'da doğan Dr. Candan Karlıtekin, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü 1983 yılında bitirdi. 1984 yılında State University of New York Albany'de International Trade & Finance Master'ını, 1988 yılında da yine aynı okulda International Trade& Finance ve Macroeconomic Modelling ihtisas dallarında Doktora çalışmalarını tamamladı.

1984-1987 yıllarında State University of New York, Araştırma Görevlisi (Statistics) ve Öğretim Görevlisi (Microeconomics),

1988-1990 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman,

1990-1991 yıllarında Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi,

1990-1993 yıllarında Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'de Araştırma Müdürü,

1993-1994 yıllarında BEM Dış Ticaret A.Ş. 'de Tüccar,

1994-1996 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı,

1996-1997 yıllarında T. Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür vekili,

1999-2001 yıllarında Beğendik Mağaza İşletmeleri A.Ş. Danışman ve Genel Müdür olarak çalıştı.

2002 yılında THY'ye giren Karlıtekin, son dört yıldır da Yönetim Kurulu Başkanı idi.

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