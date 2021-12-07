"Canavar" görüntülendi! Görenler inanamıyor

Norveç ve Barents denizlerindeki canlıların görüntüsü görenleri şok etti. Rus balıkçı aslında morina, mezgit balığı ve uskumru arıyor olsa da bazen yüzeyin metrelerce altında da balık avlıyor. İşte o zaman yakaladıkları arasında tuhaf görünümlü deniz canlıları da oluyor. Onlardan biri var ki, bu günlerde sosyal medyayı bir hayli meşgul ediyor...

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tamamen gerçek. Bazısı hamburgere benziyor, bazısı ise donut'ı andırıyor. Daha önce gördüğünüz hiçbir canlıya benzemeyen bu balıklar, 39 yaşındaki Rus fotoğrafçı Roman Fedortsov tarafından çekildi.

Fedortsov, Kuzey Rusya'daki Norveç ve Barents denizlerindeki canlıların çoğunu keşfetti, ancak Atlantik'in derinliklerinde birkaç garip görünümlü "canavar" da buldu.

'Balık olduğunu bile anlamadım'

Fedortsov'un fotoğrafları paylaştığı sosyal medya profilleri takipçi akınına uğrarken, çektiği görüntüler de sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürüyor.

Merakını gizleyemeyen Instagram kullanıcıları, yorum kısmında çizburger benzeri yaratığın ne olduğunu sorgularken, gönderiye kısa sürede 12 binden fazla beğeni geldi.

Sosyal medya kullanıcılarından biri "Vay canına, bunun bir balık olduğunun farkında bile değildim" dedi. Bir diğeri ise "Fotoğrafı ilk gördüğümde tavuklu sandviçe baktığımı sandım" yorumunda bulundu.

Fedortsov'un keşif ve fotoğraf koleksiyonuna yeni eklenenlerden bazıları, uzaylıya benzeyen bir balık ve ağzından tuhaf dokunaçlar çıkan balık...

Tuhaf görünümlü başka bir balığın dişlerinin ise aşırı kullanım nedeniyle aşınmış olduğu ve bunların ağzının arkasından gelen taze dişlerle sürekli olarak değiştirildiği görülüyor.

Rus balıkçı, fotoğraflardaki deniz canlılarının birçoğunun ne olduğu hakkında çok az fikri olduğunu ve meraktan paylaştığını kabul etmesine rağmen, birçok fotoğrafın viral hâle gelmesiyle ünlü oldu.