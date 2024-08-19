Canan Karatay'ın yumurtalı kahvaltılık tarifi: Yok böyle lezzet! Meyve suyu diyor... Fayda üstüne faydası var

Canan Karatay kahvaltıda yumurtanın önemini her fırsatta dile getiriyor. Yumurtanın tok tuttuğunu ve iyi bir protein olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay'ın kahvaltıda zeytinli yumurta tarifini hiç denediniz mi? İşte Karatay Mutfağı'ndan nefis kahvaltılık tarif...

ZEYTİNLİ YUMURTA MALZEMELER

3 adet yumurta

150 gram iri siyah zeytin

2 adet tatlı sivribiber

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1 yemek kaşığı zeytinyağı

Birkaç dal taze biberiye

ZEYTİNLİ YUMURTA TARİFİ

Bu nefis kahvaltılık için öne biberleri yıkayın ve çekirdekleriyle birlikte ince halka şeklinde doğrayın.

Zeytinleri çekirdeklerini çıkararak, ikiye bölün. Taze biberiyeyi ayıklayıp, ince ince kıyın. Zeytinyağını tavada ısıtın ve biberleri ekleyin. Kısık ateş olmalı.

Biberler hafif sararmaya başlayınca, zeytin ve biberiyeyi ilave edin.

Hepsini birlikte 2-3 dakika kadar pişirin. Daha sonra bu karışıma, dağılmayacak şekilde yumurtaları kırın.

Kısık ateşte yumurtaları akları beyazlaşıncaya kadar pişirin ve ocaktan alın. Sarıları fazla katılaşıp pişmemelidir. Afiyet olsun...

Prof. Dr. Canan Karatay’dan bu kez bir meyve suyuna ilişkin de açıklama geldi. Bu meyve suyunun son derece faydalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, önerdiği meyve suyunun herkesçe tüketilmesi gerektiğini düşünüyor.

Peki Prof. Dr. Canan Karatay ne dedi? İşte Prof. Dr. Canan Karatay’ın o önerisi…

PROF. DR. CANAN KARATAY’IN MEYVE SUYU ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULUYOR

Son olarak zeytinyağı çıkışıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının bir yağ olmadığını söylüyor. Zeytinyağının yağ değil, meyve suyu olarak tüketilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, bu meyve suyunun vücuda son derece faydalı olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Karatay’ın konuyla ilgili açıklaması ise, "Zeytin yağı da yağ değildir, zeytin meyvesinin meyve suyudur. Bir kere işlenmemiş olan virjin dediğimiz zeytinyağı, yani zeytinin meyve suyu vücudu güçlendirir" ifadelerini içeriyor.

BİRÇOK UZMAN İSİM DE ZEYTİNYAĞINI ÖNERİYOR

Sadece Prof. Dr. Canan Karatay değil, aynı zamanda birçok uzman ismin de önerisi olan zeytinyağı, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir parçası olduğu gibi Ege mutfağının da en çok kullandığı lezzetler arasında yer alıyor. Vücut için son derece faydalı bir gıda olan zeytinyağının bir meyve suyu gibi tüketilmesini öneren Prof. Dr. Canan Karatay ise, doğrudan tüketimin zeytinyağının en faydalı tüketim şekli olduğunu düşünüyor. Üstelik Prof. Dr. Canan Karatay’a göre, zeytinyağı tüketmenin herhangi bir yaşı yok.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARINDAN YARARLANMAK GEREKİYOR

Doymamış yağ asitleri bakımından olduğu için kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu kabul edilen Prof. Dr. Canan Karatay’ın doğrudan tüketmeyi önerdiği zeytinyağı, aynı zamanda bol miktarda antioksidan içerdiği için kansere karşı da koruyuculuk sağlıyor. Üstelik iyi bir bağışıklık arttırıcı olan zeytinyağının içerisinde bolca bulunan E vitamini cilt ve saç bakımına mucizevi katkılar sunuyor.