Canan Karatay’dan şok eden uyarı: Acilen yasaklanmalı, sakın ama sakın içmeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Obezite ve halk sağlığı alanında yiyeceklerle ilgili dikkat çeken çıkışlar yapan Canan Karatay, her yaştan kişinin sıklıkla tükettiği meyve sularını işaret etti. Paketli meyve sularının büyük tehdit oluşturduğunu söyleyen Canan Karatay, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Canan Karatay, bir de balla ilgili dikkat çeken sözler söyledi.



Prof. Dr. Canan Karatay, yeme içme ve sağlık alanında yaptığı dikkat çeken açıklamalarla gündemden düşmüyor. Doğada yetişen neredeyse adını unuttuğumuz bitkileri hatırlatan ve paketli ürünlerle ilgili uyarılarda bulunan Canan Karatay, paketli meyve sularını işaret etti.

Canan Karatay, meyve sularında büyük risk olduğunun altını çizerek, hastalıklara davetiye çıkardığını belirtti. Sağlıksız yaşam alışkanlıkları kansere, karaciğer yağlanmasına, kalp krizine neden olan etkenler arasında bulunuyor.

Meyve sularının göbekte yağlanmaya yol açtığı bunun da ileride gelişebilecek bütün hastalıklarının temelini attığı belirtildi. Karatay, meyve suyunun içerisinde bulunan şekerin toz şekerden 7 kat daha zararlı olduğunu vurguladı.

Alkolden farkı yok

Meyve suları hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyve sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi. Meyve sularının vücuda sıvı şeker yüklemesi yaptığını belirten Karatay, bu içeceklerin erkek çocuklarının memelerinde büyüme yaptığını ve ilerde kalp krizi riskini artırdığını açıkladı.

Diyabet hastaları kesinlikle yememeli

Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddelerinin bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını ve şeker hastalarının baldan uzak kalması gerektiğini belirtti.

Karaciğer yağlanmasının belirtilerine dikkat edip bu hastalığı erken teşhis etmek önemlidir. İlerleyen ve tedavi edilmeyen karaciğer yağlanması karaciğer kanserine yol açabilmektedir.

Halsizlik ve enerji düşüklüğü

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Çabuk yorulma

İştahsızlık

Mide bulantısı ve kusma

Sarılık