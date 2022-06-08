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Sağlık Canan Karatay’dan şaşkına çeviren açıklama: Türkiye'de herkes kısır
Sağlık

Canan Karatay’dan şaşkına çeviren açıklama: Türkiye'de herkes kısır

Prof. Dr. Canan Karatay, erken yaşta ilaç kullanmanın zararlarına dikkat çekerek, "Herkes hasta. Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 11:44:00 -
Canan Karatay’dan şaşkına çeviren açıklama: Türkiye'de herkes kısır

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında "Herkes hasta. Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Tvnet'ten Asuman Uğur'un sorularını yanıtladı. Dünya nüfusunun ve Türkiye'nin yaşlanmasına ilişkin konuşan Prof. Dr. Canan Karatay şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında en büyük kaygı, çocukların bizden daha kısa ömürlü olması. Bu Türkiye'ye yansıtılmıyor. Türkiye yaşlanıyor? Neresi yaşlanıyor Türkiye'nin yüzde 30'u 40'ı genç nüfus ve genç nüfus hepsi hasta. Kim yaşlanıyor? Hiç kaygılanmayın. Bugün 20-30 yaşında çocuklar geliyor 3 kalem 4 kalem ilaç kullanıyorlar. Bana gelen hastalardan biliyorum. Herkes hasta. Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır."

Hanımlarımız, erkeklerimiz hepsi haşimato. Bu memlekette haşimato pandemisi var. Bu memlekette obezite pandemisi var. Bu memlekette diyabet, kanser pandemisi var. Hiç konuşulmuyor. Esas bunlar insanları öldürüyor. İnsanların ölümünün sebebi bunlar. Şeker ve obezite."

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Yorumlar

SERGEY

CANAN HOCAMIN SAĞLIK BAKANI OLMASI LAZIM BU ÜLKEYE

Gönlüne, nefesine

Sağlık Canan hocam. Rabbim Canan hocama hidâyet versin, Tevfîkini Refîk eylesin. Âmin.!
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