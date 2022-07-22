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Sağlık Canan Karatay’dan ezber bozan uyarı geldi!: O kişiler saçlarını boyatmasın
Sağlık

Canan Karatay’dan ezber bozan uyarı geldi!: O kişiler saçlarını boyatmasın

Prof. Dr. Canan Karatay, hamilelik sürecinde kadınların saçlarını boyatmaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 16:34:00 -
Canan Karatay’dan ezber bozan uyarı geldi!: O kişiler saçlarını boyatmasın

Hamilelik ve sonraki süreçteki her şey anne sütünü etkiliyor. Birçok anne "Emzirirken saçımı boyatabilir miyim?" diye araştırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay bu soruya “Boyamayın!” diye cevap veriyor. Peki, ama neden? İşte Karatay'ın emziren annelere uyarısı…

Hamilelik süreci sizi yordu, bebek doğduktan sonra şöyle bir kuaföre gidip saçımı boyatıp kendimi yenilemek istiyorum diyorsanız iki kere düşünmeniz gerekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay emziren annelerin kesinlikle saç boyatmaması konusunda uyarıyor.

Kına da dahil

Hamilelik süreci için yazdığı kitabında özellikle emziren anneleri uyaran Canan Karatay, şunları söylüyor:

"Anne sütünü, yalnızca annenin yedikleri değil, annenin maruz kaldığı toksik durumlar da etkiler. Çocuk hekimliğim sırasında sıklıkla şu soru ile karşılaşmışımdır. 'Çocuğumu emziriyorum. Saçımı boyatabilir miyim?' Yanıtım 'Hayır, boyamayın' şeklinde olmaktadır. Buna kına da dâhildir."

Koltukaltı deodorantları kullanılmamalıdır.

Bilinçsizce yapılan egzersizler süt veren annelerin vücut gelişimine zarar verir.

Her besin anne sütüne geçer. Bu yüzden sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir.

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