Canan Karatay'dan beyin sağlığı için çarpıcı tüyo! Bu üç besini sofranızdan eksik etmeyin ve! Uyardı: Meğer...

Beyin sağlığının korunması için yaşam alışkanlıkları oldukça büyük önem taşıyor. Yeterli uyumak bu alışkanlıkların başında gelirken, doğal ve dengeli beslenmek de diğer bir başka kural. Peki Canan Karatay'a göre hangi 3 besin beyin sağlığını koruyor? Canan Karatay'ın sözleri yine gündem oldu! İşte detaylar..

CANAN KARATAY'A GÖRE OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

Ketentohumu

Semizotu

Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri

OMEGA 3'ÜN FAYDALARI

Beyin gelişimine ve göz sağlığına iyi gelir.

Büyüme ve gelişmeyi destekler.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Cilt kanseri riskini azaltır.

Kolesterol ve trigliseridi düşürür.

İyileşmeyi hızlandırır, bağışıklığı güçlendirir.

Uzun süre tok kalmanızı sağlar, iştahı dengeler.

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Diğer tavsiyeleri ise; Canan Karatay'dan 'kırışıklık kremine gerek yok' deyip açıkladı. 15 yaş gençleştiren tek formül! Canan Karatay kivi maskesi

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Canan Karatay cilt lekeleri:Karatay, kivinin hem gençleştirdiği hem de sağlıklı hücre sayısını artırdığının altını çizdi. Meyve asitleri cildimizin yüzeyindeki ölü deri tabakasını hafifçe soyarlar. Yani "peeling" yaparlar. Böylece cildin rengi canlanır, yumuşar ve hafif lekeler, siyah noktalar azalır.

HÜCRE YENİLEYİCİ KİVİ MASKESİ

*Maske için 1 adet rendelenmiş kivi, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı yoğurdu karıştın.

*Hazırladığınız karışımı temiz cildinize eşit miktarda sürün.

.*25-30 dakika cildinize bekletin ve ardından durulayın.

*Haftada 1 ya da 2 kez düzenli olarak tekrar edin.

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Cildi kökünden tedavi ediyor! Özellikle sivilce sorunu yaşayanlar bu sabunu kulllansın.."Yeşil kalıp sabun. Yıllarca yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı..

Cildi kökünden tedavi ediyor! Özellikle sivilce sorunu yaşayanlar bu sabunu kulllansın.."Yeşil kalıp sabun. Yıllarca yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı..

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