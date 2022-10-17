Canan Karatay uyardı: Yoğurdumu kendim yapıyorum... Protein içeren yoğurdun faydaları nelerdir?

Doğal beslenmenin önemini her daim vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, yaşam kalitesini artırmak, yedikleriyle sağlığını desteklemek önemli diyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yoğurdun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve en iyi aşının yoğurt olduğunu söyledi.

Ev yoğurdunun çok önemli olduğunu anlatan Prof.Dr. Canan Karatay, şöyle dedi:

"Yoğurdu evde kendimiz yaptığımız zaman en doğal probiyotiktir. Bütün yaşlı, çocuk, hastaların bağışıklık sistemini güçlendirir. Bol yememiz lazım. Hayatı uzatır. Kafkasya'da uzun yaşarlar. Çünkü, sabah, öğlen, akşam yoğurt yerler. Ama tam yağlı sütü kullanacaksınız. Bunun probiyotik sayısı çok önemlidir. Yüzde 80 bağışıklık sistemini güçlendirir. En iyi aşıdır. Kış geliyor. Kendi yoğurdumuzu yapalım ve çocuklarımızı, hastalarımızı bunlarla besleyelim. Tok tutar kilo verdirir."

Peki yoğurt nasıl mayalanmalı?

Taş gibi yoğurt nasıl mayalanır? Püf noktasını soracak olursanız! Sulanmaması için işte size püf noktaları ile tarifi ve faydaları...

Yoğurt mayalayanların en büyük derdi yoğurdun hızla sulanmasıdır. Taş gibi yoğurt mayalamak isteyenler için yoğurdun sulanmaması için yapılması gerekenlerin detaylarını derledik. Yoğurdun sulanmaması için mayalama aşamasında içine biraz tuz karıştırın ve kapağın altına mutlaka bez serin.

Evde yoğurt mayalamak son yıllarda artan bir trend. Sağlık açısından sayısız faydası olan ev yoğurdunun kıvamını tutturmak ise çok da kolay değil. Yoğurdun sertleşmesi, sulanmaması, ekşimemesi için dikkatli olmak şart. Aynı zamanda yoğurdun sulanmaması ve taş gibi sertleşmesi için yapılabilecek bir kaç tüyo da var. Öncelikle yoğurdun sulanmaması için ilk yapmanız gereken yoğurt mayalayacağınız sütün ideal sıcaklıkta olması gerekir.

Püf noktası sütün sıcaklığı mutlaka kontrol edin

Gerekenden daha sıcak olan süt mayalanma aşamasında daha çok bularlaşmaya maruz kalacağından yoğurt sulu olacaktır. Yoğurt mayalarken ideal süt ısının 40 derece olması gerekir.

Aynı zamanda yoğurdun sulanmasını önleyen bir diğer detay da yoğurdun mayası süte katılırken yarım çay kaşığı tuzu mayaya ekleyip öyle süte karıştırın. Az miktarda da olsa tuz yoğurdun sertleşmesine yardımcı olacaktır.

Yoğurdun sertleşmesini sağlayan sulanmasını önleyen en önemli detay ise mayalama yapılacak kabın ağzının bir bez yada kağıt havlu ile kapalı olmasıdır. Mayayı süte ekledikten sonra kapak kapatmadan önce mutlaka bir bezi kapağın altına yerleştirin. Tıpkı pilavı demlemeye bırakırken yaptığımız gibi. Bu mayalama sırasında sütten buharlaşacak olan suyun emilmesini sağlayacaktır. Son olarak yapmanız gereken ise mayalanan yoğurdu buzdolabına alırken kapağını açık bırakmanız. Yaklaşık 1 saat kapağı açık şekilde buzdolabına koyduğunuz yoğurdun ağzını yeniden bir bez ve kapakla kapatarak saklayın.

Yoğurt suyunun faydaları saymakla bitmiyor

Her ne kadar yoğurdun taş gibi sert olmasını ve sulanmamasını istesek de yoğurdun dibinde oluşan yoğurt suyu çok faydalı içeriklere sahiptir.

Yoğurt suyunun içinde bulunan bakteriler anti kanserojen özelliğe sahiptir. Kanser hastalıkları dahil olmak üzere vücutta gelişen zararlı organizmaların gelişimini durduran probiyotikler içerir. Bilindiği üzere yoğurtta bulunan kalsiyum ve potasyum aynı zamanda yoğurt suyunda da bulunur. Bu nedenle yoğurt suyu da kemik ve dişlerin güçlenmesinde olumlu etkiye sahiptir. Ayrıca yoğurt suyunun içerisinde B12, D, B2, B6 ve A vitaminleri de bulunur. İçerisindeki yararlı bakteriler, toksin maddelerin zararsız hale getirilmesinde görev alır.

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Troidin bir numaralı düşmanı; yoğurt suyu

Yoğurt suyu aynı zamanda troide karşı savaşır. Tiroidin kilo artışı, hareketsizlik ve halsizlik gibi yan etkilerine karşı kullanılabilir. Troid hastalığı sonucu alınan kilo artışlarında kullanılabilir. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakmayı sağlar.

Yoğurt suyu böbrek taşı hastalıklarında kullanılabilir. İçerisindeki vitamin ve mineraller böbrek içerisindeki taş ve kumu eritmeye yardımcı olur. Eğer ufak çaplı böbrek taşı ya da kumu sorununa sahipseniz bunları ufak parçalara ayırarak idrar yolu ile vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Yoğurt suyunun cilt için faydalı olduğu bilinmektedir. İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunması sebebiyle cilt sorunları, lekelere ve sivilcelere karşı doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Çoğunlukla B12 vitamini eksikliği küçük çocuklarda geç büyüme rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu durumlarda çocuğun sağlıklı gelişimi için içeriğinde çok miktarda B12 vitamini bulunan yoğurt suyunu tüketebilirsiniz.

Yoğurt suyu az kalorili fakat mideyi uzun süre tok tutan bir besindir. Dolayısı ile zayıflamak isteyenler yoğurt suyunu kullanabilirler. Fakat her besinde olduğu gibi yoğurt suyu tüketirken aşırıya kaçmamak önemlidir.

Bir kasesinde yaklaşık 9- 10 gr karbonhidrat, 6 gr protein ve 6 gr da yağ bulunan yoğurdun faydaları saymakla bitmiyor. Detaylı bilgi almak isterseniz okumaya devam edin....

Yoğurdun faydaları nelerdir?

Yoğurdun Cilde Faydaları Neler?

Yoğurt, laktik asit bakterileri tarafından süt bileşenlerinin insan beslenmesinde yararlı olan metabolik ürünlere dönüştürüldüğü tüm bileşenleri içerir. Özellikle laktoz intoleransı olan kişiler, süt yerine yoğurt benzeri ürünleri daha rahat tüketebilir. Laktoz intoleransı; insan vücudunda laktozu parçalayan enzimin yetersizliğinde görülür. Yoğurtta laktoz, laktik asite dönüştüğü için enzim eksikliği problem yaratmaz.

Yoğurt üretilirken mayalanma sonucu ortaya çıkan faydalı bakteriler, bağırsak hareketliliğini artırarak bağırsakların çalışmasını hızlandırır ve kalın bağırsakta oluşan toksik maddeleri emerek dışarı atılmasını sağlar. Ayrıca kolesterol seviyesini düşürür ve kan şekeri seviyesini korur.

Yoğurdun içerisinde çok sayıda yararlı bakteri bulunur. Bu yararlı bakteriler ciltte görülen kızarıklıklara karşı oldukça etkilidir. Bu bakterilerin bir diğer yararı ise sivilcelere iyi gelmesi... Yoğurtun yüksek proteinli yapısı da cilt sağlığına önemli katkılar sağlar. Yoğurttaki protein, cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. Yoğurtta bulunan laktik asit ise cildinizin görünümünü canlandırarak ona pürüzsüzlük kazandırır. Böylece daha genç görünürsünüz.

Yoğurt Besin Değeri Yüksek Bir Gıda

Yoğurt yapımı sırasında sütün kuru maddesindeki artış, süt proteinleri konsantrasyonunu da artırır. Dolayısıyla hem protein içeriğinin yüksek olması hem de proteinlerin yüksek biyolojik yararlılığı nedeniyle yoğurdun beslenme açısından önemi artar.

Yoğurt Kalorisi Düşük Bir Besin

Bir orta ebatlı kasesinde yaklaşık 120 kalori bulunan yoğurt düşük kalorili besinler arasında sayılabilir. Bu nedenle düzenli olarak yoğurt tüketirseniz hem yoğurdun sağlığınıza faydalarından yüksek seviyede yararlanırsınız hem de fazla kalori almamış olursunuz. Öte yandan tükettiğiniz yoğurdun ev yapımı olmasına dikkat etmenizde yarar var çünkü ev yapımı yoğurt, fabrikasyon yoğurtlara göre çok daha sağlıklı ve yararlı.

Yoğurdun Faydalarından Biri de Yağı

Her ne kadar yağın kalp-damar hastalıklarına neden olabildiği düşünülse de dengeli bir beslenme için günlük diyette yoğurdun belirli ölçülerde yer alması gerekir. Özellikle çocuk ve gençlerin gereksinim duyduğu enerjinin bir kısmı süt yağı aracılığıyla karşılanır.

Her ne kadar yoğurt tüketimi ile kanser hücrelerinin oluşumu arasındaki ilişki tam olarak aydınlatılamamışsa da yapılan çalışmalarda düzenli yoğurt tüketimi ile meme ve rahim kanseri riskinin azaltılabildiği görülüyor.

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Yoğurdun Saça Faydaları

İçeriğindeki maddeler nedeniyle düzenli yoğurt tüketiminin saç sağlığına faydaları da var. Yoğurtta bulunan B5 vitamini saç sağlığı açısından çok önemli. B5 vitamini sık karşılaşılan saç dökülmesi sorununa karşı saçı dirençli hale getiriyor. B5 vitamininin saç sağlığına bir diğer katkısı ise saçın incelmesine karşı etkili olması. Yoğurdun içerisinde bulunan laktik asit ise saç derisini temizleyip koruyarak saçı daha sağlıklı hale getiriyor.

Çalışmalar, süt ve süt ürünlerinin düzenli tüketiminin yüksek kan basıncı riskini azalttığını gösteriyor.

Yoğun egzersiz çalışması sonrasında protein içeriği yüksek yoğurt, iyi bir seçimdir. Protein, kasların kendini toparlaması için gerekir.

Kemik Erimesine Karşı Yoğurt

Kalsiyum, güçlü kemikler ve sağlıklı dişler için çok önemlidir. Yoğurt kalsiyumun çok iyi bir kaynağıdır. Vücut yeterli kalsiyum aldığında alınan bu kalsiyum doğrudan kemikler için kullanılır. Bu anlamda osteoporozun önlenmesinde önemi ortaya çıkar. Yoğurttaki kalsiyum ve D vitamini kombinasyonu sayesinde, kemiklerin güçlenmesini sağlar. Ayrıca D vitamini kalsiyumun depolanmasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede önemli görevi vardır. Günde 3-4 porsiyon yoğurt, hastalık ve enfeksiyonla savaşmada rol oynayarak daha güçlü savunma sistemi oluşumunu destekler.

Her Yaşta Tüketin

Çocuklar, gelişme çağındaki gençler ve orta yaştaki bireylerde yoğurt tüketimi çok önemlidir. Çocukluk ve ergenlik dönemi büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde boy uzaması, kemik gelişimi ve özelikle de yeni dokuların yapımında yoğurdun önemli görevi vardır. Çocuklar için diş gelişiminde de çok önemli yere sahiptir. İçerdiği kalsiyum, kemik gelişimi ve boy uzaması için en gerekli mineraldir. Bu görevinde fosfor da en büyük yardımcısıdır. Çocukluk ve ergenlik döneminde yoğurdun gereksinmeler doğrultusunda mutlaka tüketilmesi gerekir. Ayrıca osteoporoz (kemik erimesi) riskini önleme ve kemik sağlığı açısından, yaş ilerledikçe de yoğurt tüketimine dikkat edilmelidir. Kısacası yoğurt, yaşamın her döneminde oldukça önemlidir.

Günde Ne Kadar Yoğurt Tüketilmeli?

Süt, yoğurt, peynir ve ayran, süt grubu besinlerini oluşturur. Günlük tüketilmesi gereken miktar diğer süt ürünlerinin tüketilme durumuna göre değişebilir. Eğer süt ve peynir hiç tüketilmiyorsa yoğurdu porsiyon olarak artırmak gerekir. Ayrıca günlük alınması gereken miktar kişilerin enerji gereksinmesine göre de farklılık gösterebilir. Kahvaltılarda peynir yenildiği, günde 1 bardak da süt tüketildiği düşünüldüğünde; öğle ya da akşam öğününde mutlaka 1 kase yoğurt veya 1 bardak ayran tüketmek gerekir. Ancak süt ve peynir hiç tüketilmiyorsa, günde 3-4 kase tüketilmelidir.

Fazla Yoğurt Tüketmenin Zararları

Yoğurt, karbonhidrat, protein ve yağı oldukça dengeli şekilde içeren, kalsiyum içeriği yüksek önemli bir besin kaynağıdır. Yetişkinler için özel bir durum yoksa günlük alınması gereken kalsiyum miktarı 1000- 1200 mg ‘dır. Günlük kalsiyum alımının 1500 mg’ı aşmamasına özen göstermek gerekir.

Fazla kalsiyum alımı;

Kemiklerde birikerek kemik kırıkları riskini artırabilir.

Böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

Erkeklerde prostat kanseri görülme riskini artırabilir.

Kan pıhtılaşma bozukluğuna neden olabilir.

Diğer mineraller ile olan oranların bozulmasına ve diğer minerallerin emilimlerinde de aksamalara yol açabilir.

Fazla protein alımı;

Proteinin içermiş olduğu nitrojenin karaciğerde üre denilen artık maddeye dönüşmesine neden olur. Bu artık madde böbreklerden idrar vasıtasıyla atılır. Bu yüzden fazla protein karaciğer ve böbreklerin fazla çalışıp zorlanmasına neden olabilir.

Kandaki kolesterol ve ürik asit seviyelerini yükselir. Karaciğer, böbrek, kalp damar hastalıkları ve gut açısından risk oluşturur.

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