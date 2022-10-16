Meyir çorbası nedir ve meyir çorbası nasıl yapılır? Meyir çorbası (adıyaman) püf noktaları! Meyir çorbası hikayesi

Meyir ya da mehir çorbası, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Batman gibi illerimizin mutfaklarında karşımıza çıkan nefis bir yoğurtlu çorbadır.

Adıyaman yöresi ile özdeşleştirilen meyir çorbası, yoğurt ve bulgur ile hazırlanır. Kış aylarında sık sık tüketilen bu çorba Siirt, Batman, Diyarbakır yörelerinde de ilgi görmektedir. Meyir çorbasını sevdiğiniz baharatlarla zenginleştirebilirsiniz. Yapılışı ve tüketilişi elbette yöreden yöreye farklılık gösteriyor ancak genelde yaz aylarında ve soğuk olarak yeniyor. Siz de bu çorbayı denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Malzemeleri hazır ettiyseniz, nefis meyir çorbası tarifi için detaylara geçebiliriz.

MEYİR ÇORBASI TARİFİ:

MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt

2 adet patlıcan

1 su bardağı bulgur

5 adet sivri biber

2 adet soğan

1/2 kahve fincanı sıvıyağ

1 yemek kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Biber ve patlıcanları küp küp doğrayarak bir tencereye alın. Üzerini geçecek şekilde su ekleyin ve haşlayın.

Sebzeler yumuşamaya başladığında bulguru ilave ederek suyunu çekene kadar pişirin.

Bulgur ekleme aşamasında çok az miktarda sıcak su ekleyebilirsiniz.

Bulgurlar suyunu çektiğinde ocaktan alın ve ılıması için bekletin.

Ilıyan bulgurların üzerine yoğurdu ekleyin ve karıştırın. Tamamen soğuyana kadar bekleyin.

Soğanları yemeklik doğradıktan sonra tavaya sıvıyağı ekleyin. Kızgın yağa soğan ve pul biberi ekleyerek kavurun.

Sıcak yağı soğuk çorbanın üzerinde gezdirin ve bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun...

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