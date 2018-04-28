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Canan Karatay: "Meyve suları alkolden farksızdır"

Ekmeğe adeta savaş açan Prof. Dr. Canan Karatay, sofraların baş tacı bu besinin kanser yaptığını söyledi. “Meyve suları alkolden farksızdır. Karaciğeri bitirir” dedi...

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:25
Canan Karatay: "Meyve suları alkolden farksızdır"

EKMEK KANSERE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, söylemleriyle herkesin ilgisini topladı. Türk kültüründe önemli yeri olan pek çok besin için "Zararlı" uyarısı yaptı. Bardak bardak içtiği zeytinyağı ile şok etkisi yaratan Canan Karatay, katıldığı son etkinlikte yine gündeme bomba gibi düştü.

"ŞEKER HASTALARI BALDAN UZAK DURSUN"

Kanser etkisi oluşturan ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Karatay, şeker hastalarının baldan uzak durması gerektiğini vurguladı. "Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddeleri var. Bu maddeler karaciğeri yağlandırır. Şeker hastaları baldan uzak dursun" şeklinde konuştu.

EKMEK ŞEKEREN DAHA ZARARLI

Karatay, sofraların baş tacı ekmeK için de açıklamalarda bulundu. Pek çok diyetisyenin "Ekmek yiyin" önerisine rağmen "Ekmek ve şeker zehirdir. Günde iki dilim buğday ekmeği tüketmek şekerden çok daha zararlıdır. Buğday, insülin etkisi yaratır. Bu da kansere davetiye çıkartır" açıklamasında bulundu.

"MEYVE SUYUNUN ALKOLDEN BİR FARKI YOK"

Ekmeği ve şekeri kötüleyen Karatay, zeytinyağı ve tereyağına ise övgüler yağdırdı. Bu yağların doğal bir şekilde tüketilmesi gerektiğini söyledi.

 Son olarak çocukların sevdiği meyve sularıyla ilgili aileleri korkutan bir uyarı yaptı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: "C vitaminin yalnızca meyve sularında bulunduğu büyük bir yalan... Meyve suyunun alkolden bir farkı yok. Hazır meyve suları karaciğeri yağlandırır. Her gün 30-40 tane zeytin yiyin..." dedi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 19:25
  1. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay
  2. şeker hastalığı
  3. ekmek
  4. kanser

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