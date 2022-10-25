Canan Karatay "Ani kalp durmasına neden olabilir" diye uyardı! O şey alkolden bile daha zehirli

Sağlıklı beslenme önerileriyle gündemden düşmeyen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, yine kritik tavsiyeleriyle dikkat çekti.

Canan Karatay enerji içecekleri hakkında alkolden daha zararlı açıklamasında bulundu. Karatay, enerji içeceklerinin ani kalp durmasına da neden olacağını ifade etti.

"Bunlar bağışıklık sistemini mahveder"

Enerji içeceklerinin insan sağlığı için zehir olduğunu aktaran Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri vardır. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabasıdır. Bunlar bağışıklık sistemini mahveder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir” dedi.